Французька прокуратура вирішила звільнити чоловіка, затриманого 7 грудня в Парижі в рамках розслідування жорстокого вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашогджі в 2018 році. За словами прокурорів, під час ідентифікації сталася помилка.

Так, напередодні в аеропорту Шарля де Голля в Парижі затримали 33-річного громадянина Саудівської Аравії Халеда Алотаїбі. Чоловік планував летіти до Ер-Ріяда.

Арешт відбувся на підставі міжнародного ордеру, виданого Туреччиною в справі про вбивство Хашогджі. Крім того, під час паспортного контролю з’ясувалося, що людина з прізвищем Алотаїбі перебуває в базі розшуку Інтерполу.

У поліції заявляли, що співпало не лише ім’я та прізвище, а й місце та місяць народження. Крім того, була зовнішня схожість.

Підозрюваний, якого розшукує Інтерпол, також має ім’я Халед Алотаїбі. Він – екс-службовець саудівської королівської гвардії та один із тих, кого розшукує Туреччина у справі про вбивство журналіста.

Однак після перевірки французька прокуратура дійшла висновку, що арешт у Парижі 7 грудня відбувся через помилкову ідентифікацію. Тобто громадянин, затриманий у паризькому аеропорту, виявився не тією людиною, яку шукають Туреччина та Інтерпол. Тож його вирішили відпустити.

– Ретельна перевірка особи цієї людини показала, що ордер на арешт на неї не поширюється, – сказано в заяві генпрокурора Парижа.

Напередодні посольство Саудівської Аравії в Парижі наполягало, що затриманий чоловік не має жодного стосунку до справи, та вимагало його звільнення.

Що відомо про загибель Хашогджі

Джамаля Хашогджі вбили та розчленували в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі у 2018 році.

Хашогджі з 2017 року жив у США та писав для видання The Washington Post. Журналіст був відомий публічною критикою влади Саудівської Аравії та спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана.

2 жовтня 2018 року Джамаль Хашогджі зайшов до саудівського консульства в Стамбулі (Туреччина). Він хотів оформити документи для одруження зі своєю нареченою із Туреччини Хатідже Дженгіз. Після цього журналіста вже ніхто не бачив.

Спершу влада Саудівської Аравії заперечувала факт загибелі журналіста в консульстві та стверджувала, що той вийшов із дипломатичної установи неушкодженим. Згодом з’явилася інформація, що журналіста вбили у консульстві начебто випадково. Зрештою Ер-Ріяд був змушений визнати факт вбивства Хашогджі.

Турецькі слідчі дійшли висновку, що журналіста в консульстві жорстоко вбили, а тіло розчленували. Його останки так і не знайшли.

У мережі був оприлюднений аудіозапис, зроблений у саудівському консульстві турецькою розвідкою. На підставі цього запису спецдоповідач ООН Агнес Калламар дійшла висновку, що журналіст став жертвою запланованої навмисної страти.

Лунали припущення, що вбивство Хашогджі замовив сам спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман. Таку інформацію, зокрема, поширювали американські ЗМІ із посиланням на ЦРУ США та спецслужби Туреччини.

У грудні 2019 року в Саудівській Аравії завершився суд над обвинуваченими у справі про вбивство журналіста. П’ятьох осіб засудили до смертної кари, ще кількох – до тюремних термінів.

Туреччину це не переконало: там проводять власний судовий процес, фігурантами якого заочно є 26 громадян Саудівської Аравії (за звинуваченням у навмисному вбивстві та знищенні доказів).