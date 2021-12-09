Сполучені Штати Америки цього тижня відправлять до України фінальну частину військової допомоги з пакету на суму в $60 млн, про який було оголошено наприкінці серпня цього року.

Про це поінформував на брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі.

За його словами, останній транш допомоги включає стрілецьку зброю та боєприпаси.

– Думаю, ви знаєте, що президент Байден затвердив пакет оборонної допомоги для України в розмірі $60 млн. Останні елементи з нього будуть доставлені в Україну цього тижня, – зазначив Кірбі.

Йдеться про пакет допомоги, який був затверджений Джо Байденом під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до США наприкінці серпня. До пакету військової допомоги увійшла летальна зброя, зокрема ракетні комплекси Javelin, та нелетальне озброєння.

Як наголосили в Пентагоні, ця допомога повинна допомогти Україні захистити свій суверенітет від російської агресії.

Наразі, за словами Кірбі, немає рішень щодо виділення додаткової допомоги Україні в сфері безпеки.

7 грудня комітет Палати представників США затвердив $300 млн військової допомоги для України. Фінансова допомога від США надійде в 2022 році. Вона виділяється на підтримку Збройних сил України.

Раніше сенатори США запропонували збільшити фінансування Пентагону на озброєння України на $50 млн (з $300 млн до $350 млн). Ця пропозиція надійшла як поправка до військового бюджету США на 2022 рік.

Джерело: Міноборони США