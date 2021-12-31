Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який наразі перебуває у в’язниці у Руставі, вперше публічно визнав, що має малолітню доньку Еліс-Марію Саакашвілі.

— Це перший Новий рік, який я зустрічаю у в’язниці, але це і перший Новий рік, коли з екрану телевізора у новорічному концерті на каналі Мтаварі архі візьме участь найменша учасниця разом зі своєю мамою – Еліс-Марія Саакашвілі, моя найулюбленіша дівчинка та наймолодша дочка, – таке повідомлення з’явилося у соціальній мережі Facebook на сторінці Саакашвілі.

Імені матері своєї доньки він не назвав, але раніше у ЗМІ повідомляли, що у відомої грузинської співачки Софо Ніжарадзе народилася донька, яку назвали Еліс-Марія. Дівчинка народилася у червні 2020 року, а сама співачка проживає у США.

За інформацією грузинських ЗМІ, у 2014 році Саакашвілі придбав у Нью-Йорку квартиру вартістю $2 млн для своєї давньої знайомої Ніжарадзе.

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Поки невідомо, чи відвідає Ніжарадзе свого громадянського чоловіка у в’язниці у Руставі. Але раніше його не раз відвідувала українська громадянська дружина, нардеп від партії Слуга народу Єлизавета Ясько.

Щодо офіційної дружини Саакашвілі Сандри Руловс, то поки відомо, що вона жодного разу його не відвідувала там. Зі свого боку Саакашвілі заявив у жовтні, що вони розлучилися. Але ця новина стала абсолютною несподіванкою для Рулофс.

Наразі Міхеїл Саакашвілі перебуває у в’язниці міста Руставі. Днем раніше з’явилася інформація, що його перевели туди назад із військового шпиталю у місті Горі.

Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його затримали у Тбілісі, після чого помістили у Руставську в’язницю, де він оголосив голодування.

У Грузії він проходить у кількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, щойно він перетне кордон. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальшовані.