У Казахстані завершилося розгортання сил ОДКБ: вони взяли під контроль стратегічні об’єкти

У неділю, 9 січня, в Казахстані завершилося розгортання колективних сил ОДКБ (Організації Договору про колективну безпеку). Вони вже взяли “під охорону” низку стратегічних об’єктів.

Про завершення розгортання військових сил ОДКБ оголосив сьогодні командувач цим контингентом, генерал-полковник Андрій Сердюков, який раніше очолював операцію з окупації українського Криму.

– Колективні миротворчі сили завершили розгортання на території Республіки Казахстан, – заявив він.

Сердюков додав, що так звані миротворчі сили вже розпочали виконувати завдання. Вони охороняють у Казахстані важливі державні, військові та соціально значущі об’єкти як в Алма-Аті так і в прилеглих районах.

Сили ОДКБ залишатимуться на території Казахстану “до повної стабілізації обстановки”.

Самолетами военно-транспортной авиации с аэродромов Российской Федерации продолжается переброска основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродромы Алматы и Жетыген Республики Казахстан.#ОДКБ #Казахстан pic.twitter.com/2gCqrxyKRR — Минобороны России (@mod_russia) January 9, 2022

А заступник міністра оборони Казахстану Султан Камалетдінов, повідомив журналістам, що контртерористична операція у країні продовжиться “до повного знищення терористів” та відновлення “конституційного ладу”.

У пресслужбі президента Казахстану підтвердили, що військові сили ОДКБ взяли під контроль важливі об’єкти в країні. Про це йшлося під час засідання оперативного штабу під головуванням президента Касим-Жомарта Токаєва та за участю силовиків.

– Виставлено блокпости, об’єднаному контингенту держав-учасниць ОДКБ під охорону передано низку стратегічних об’єктів. Силовими структурами продовжується “зачистка” населених пунктів, – сказано в повідомленні.

Список об’єктів, які передали під контроль сил ОДКБ, не озвучується.

У пресслужбі уточнили, що в регіонах країни продовжує діяти режим надзвичайного стану.

У країні тривають затримання учасників акцій протесту, яких влада називає “терористами”. Так, станом на ранок до органів поліції доставили 5,8 тис. осіб. Було порушено 125 кримінальних справ.

Як відомо, масові протести в Казахстані спалахнули 2 січня через підвищення вдвічі цін на автогаз, проте дуже скоро перейшли в політичну площину.

Під час протестів відбувалися жорсткі зіткнення між протестувальниками і силовиками, захоплення державних будівель та резиденції президента.

5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до партнерів з ОДКБ (Організації договору про колективну безпеку) та закликав їх надати підтримку. До ОДКБ входять РФ, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан.

Саме після звернення Токаєва в Казахстан були відправлені так звані колективні миротворчі сили ОДКБ. Наприклад, Росія відправила туди підрозділи, які брали участь в агресії проти України.

Джерело: РБК, Пресслужба президента Казахстану

Фото: Міноборони РФ