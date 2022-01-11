Станом на 11 січня до органів внутрішніх справ Казахстану доставили вже 9 900 осіб. Такі дані озвучили в МВС країни.

Крім того, співробітники поліції спільно з військовослужбовцями Нацгвардії та підрозділами спеціального призначення вилучили в місті Тараз пістолет Макарова з магазином до нього без патронів, пневматичний пістолет ТОЗ-35 та бронежилет.

За цим фактом правоохоронні органи розпочали досудове розслідування.

Добу тому до органів внутрішніх справ країни доставили 7 939 осіб.

Нагадаємо, що протести в Казахстані почались 2 січня через здорожчання вдвічі скрапленого нафтового газу.

За цей час уряд країни президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку, а також очолив Раду безпеки країни замість Назарбаєва.

За словами українця Віктора Галкіна, який працює в Алмати, зараз всі заклади та установи в місті працюють до 18.00, продукти в магазинах та супермаркетах є, картками розплачуватись можна.

Із 23.00 до 7.00 діє комендантська година. Із міркувань безпеки вночі виходити на вулиці влада країни не рекомендує.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ Казахстану

Фото: Міністерство внутрішніх справ Казахстану