Станом на 11 січня до органів внутрішніх справ Казахстану доставили вже 9 900 осіб. Такі дані озвучили в МВС країни.
Крім того, співробітники поліції спільно з військовослужбовцями Нацгвардії та підрозділами спеціального призначення вилучили в місті Тараз пістолет Макарова з магазином до нього без патронів, пневматичний пістолет ТОЗ-35 та бронежилет.
За цим фактом правоохоронні органи розпочали досудове розслідування.
Добу тому до органів внутрішніх справ країни доставили 7 939 осіб.
Нагадаємо, що протести в Казахстані почались 2 січня через здорожчання вдвічі скрапленого нафтового газу.
За цей час уряд країни президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку, а також очолив Раду безпеки країни замість Назарбаєва.
За словами українця Віктора Галкіна, який працює в Алмати, зараз всі заклади та установи в місті працюють до 18.00, продукти в магазинах та супермаркетах є, картками розплачуватись можна.
Із 23.00 до 7.00 діє комендантська година. Із міркувань безпеки вночі виходити на вулиці влада країни не рекомендує.
Джерело: Міністерство внутрішніх справ Казахстану