Сполучені Штати співпрацюють з Німеччиною та рештою партнерів із ЄС, щоб уповільнити запуск газопроводу Північний потік-2.

Про це під час брифінгу повідомила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

– Уряд Німеччини зробив для цього значні кроки, а також підтвердив угоду, яку США уклали з попереднім урядом, що передбачає зупинку Північного потоку-2 в разі агресії РФ щодо України, – зазначила Вікторія Нуланд.

За її словами, і США, і Європа, й інші союзники можуть вжити заходів паралельно.

Вони не будуть однаковими, оскільки країни мають різний економічний вплив, але все одно будуть “болючими для Росії”.

Однак, зазначає Вікторія Нуланд, Сполученим Штатам не хотілося б, щоб довелося застосовувати цей “болючий пакет санкцій”, який нині обговорюється з партнерами.

Нагадаємо, що в липні США та Німеччина (в особі канцлера Ангели Меркель) уклали угоду щодо Північного потоку-2. Сторони домовилися вжити низку заходів у разі, якщо Росія використовуватиме газопровід як важіль впливу. Зокрема, Берлін зобов’язався запровадити санкції.

10 вересня голова правління компанії Газпром Олексій Міллер заявив, що російський газопровід Північний потік-2 повністю добудували.

18 жовтня компанія Nord Stream-2 почала заповнення технічним газом першої нитки Північного потоку-2, а 17 грудня – другої.

Тим часом у Держдепартаменті США зазначили, що Північний потік-2 не запрацює до березня 2022 року через процес сертифікації в Німеччині та Єврокомісії.

Джерело: U.S. Department of State