Пентагон уклав контракт на $624 млн на виробництво Stinger на тлі постачань в Україну
Міністерство оборони США уклало контракт на виробництво переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger. Пентагон хоче поповнити запаси цього озброєння після того, як передав сотні комплексів Stinger Україні.
Як інформує американський телеканал CNN, контракт на $624 млн укладено із військово-промисловою компанією Raytheon – одним із найбільших постачальників озброєння та військової техніки для Збройних сил США.
Контракт передбачає “закупівлю ракет Stinger та супутнього обладнання”. Терміни завершення постачання не озвучуються.
Як відомо, зенітно-ракетні комплекси Stinger були одним із основних видів озброєння, яке США передавали Україні для протидії повномасштабному вторгненню російських військ.
За інформацією CNN, Вашингтон відправив в Україну понад 1 400 систем Stinger (включно з ракетами та пусковими установками), щоб завадити спробам РФ контролювати небо.
Комплекси Stinger призначені для враження повітряних цілей на низькій висоті (радіус дії складає близько 5 кілометрів). Вони ефективні проти безпілотників, літаків та гелікоптерів, які летять на низьких висотах.
Як зазначає CNN, Сполучені Штати мало використовують Stinger, але з початком повномасштабної війни на них виник великий попит в Україні.
Раніше повідомлялося, що Пентагон планує прискорити виробництво комплексів Stinger та протитанкових ракетних комплексів Javelin для поповнення своїх запасів, які поступово вичерпуються через відправлення цього озброєння Україні.
Так, в середині березня Білий дім оголошував про черговий пакет допомоги Україні на суму $800 млн, який включав 800 комплексів Stinger та 2 тис. Javelin. Станом на початок квітня повідомлялося про постачання в Україну понад 1 400 зенітних комплексів Stinger та понад 5 тис. протитанкових систем Javelin.
За даними журналістів, виготовлення серійної партії комплексів Stinger займало в США від 18 до 24 місяців, залежно від розміру партії. Виробництво здійснюється в американському місті Тусон (штат Аризона).