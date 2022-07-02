Липень, 02 в 12:27

Ризик прямого збройного конфлікту між країною-агресором Росією та НАТО існує. Він може, наприклад, спалахнути, якщо Москва вирішить напасти на Литву.

Про це заявив в одному з інтерв’ю колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Політика попросили прокоментувати, чи бачить він ризик прямого збройного конфлікту між НАТО і РФ протягом наступних місяців чи років. У відповідь на це Расмуссен нагадав про ситуацію довкола Литви та п’яту статтю НАТО про колективну оборону.

Зараз дивляться

– Мені хотілося б, щоб я міг відповісти чітким “ні”. Але після російських погроз щодо Литви через питання транзиту через цю країну, я повинен застерегти і заявити, що якщо Росія торкнеться литовських берегів, це буде ситуація п’ятої статті, яка ініціює рішучу військову відповідь НАТО. Це конфлікт з Росією, – наголосив Расмуссен.

Як відомо, п’ята стаття Північноатлантичного договору передбачає принцип колективної оборони. Йдеться про те, що збройний напад на одну державу Альянсу вважатиметься нападом на них усіх. А тому НАТО надасть колективну відповідь на такий напад, включно із застосуванням збройної сили.

Альянс утримує постійні сили на бойовому чергуванні, які забезпечують колективну оборону його членів. На нещодавньому саміті в Мадриді було вирішено збільшити чисельність Сил швидкого реагування НАТО з близько 40 тис. до 300 тис. Буде посилений східний фланг Альянсу.

Крім того, НАТО офіційно запросили Фінляндію і Швецію приєднатися до Альянсу. У новій Стратегічній концепції НАТО Росію визначили як “найсерйознішу і пряму загрозу” союзникам.