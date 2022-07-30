Червоний Хрест пропонує допомогти з евакуацією поранених з Оленівки

Липень, 30 в 10:53

Міжнародний комітет Червоного Хреста запропонував допомогти з евакуацією поранених, а також із забезпеченням медичним обладнанням, засобами захисту й матеріалами для судово-медичної експертизи після вибуху в Оленівці Донецької області.

– Міжнародному комітету Червоного Хреста відомо про напад на об’єкт, де утримувалися військовополонені та ув’язнені в Оленівці. Наші думки з усіма пораненими та родинами, які відчайдушно намагаються дізнатися, живі їхні близькі, поранені чи вбиті, – зазначили в МКЧХ.

У Міжнародному комітеті запевняють: нині пріоритетом організації є забезпечення життєво необхідної допомоги пораненим та гідного поводження з тілами загиблих.

– Усі військовополонені, де б їх не утримували, захищені міжнародним гуманітарним правом. Вони більше не беруть участі в боях і на них не можна нападати, – ідеться в повідомленні організації.

Нагадаємо, що напередодні увечері фахівець зі зв’язків з громадськістю та медіа Міжнародного комітету Червоного Хреста Олександр Власенко зазначив, що співробітники МКЧХ надіслали запит та намагаються дістатися до місця вибуху в колонії окупованої Оленівки, де були вбиті українські військовополонені.

Зараз дивляться

Зараз представники прагнуть з’ясувати інформацію про стан усіх людей, хто перебував у колонії під час нападу.

Крім того, МКЧХ підтримує контакти з родинами українських військовополонених та приймає від них запити.

Сім’ї, які бажають зв’язатися з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, можуть звертатися:

за телефонами 0-800-300-155 або +41-22730-3600 (дзвінки для абонентів Київстар безкоштовні),

або (дзвінки для абонентів Київстар безкоштовні), за адресою GVA_icrc_cta_bureau_mailbox@icrc.org / ctabureau@icrc.org, вказавши ім’я родича, дату народження та контактні дані.

Нагадаємо, що в ніч проти 29 липня унаслідок вибуху на території колишньої виправної колонії міста Оленівка загинули понад 50 українських захисників.

Кількість поранених невідома.

Служба безпеки України, Збройні сили, Головне управління розвідки Міноборони, уповноважений Верховної Ради з прав людини назвали вибух цинічним терористичним актом Російської Федерації, військовою провокацією та класичною false flag operation, метою якого є приховування воєнних злочинів та дискредитація ЗСУ, та закликали ООН та Червоний Хрест відреагувати на теракт.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 157-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: МКЧХ