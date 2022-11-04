Листопад, 04 в 19:06

За даними американської розвідки, Іран хоче отримати від РФ допомогу для підтримки своєї ядерної програми. Таким чином Тегеран шукає запасний план на випадок провалу довгострокової ядерної угоди зі світовими державами.

Про це інформує американський телеканал CNN із посиланням на поінформовані джерела.

Розвідка США припускає, що Іран міг звертатися до РФ за допомогою в придбанні додаткових ядерних матеріалів та у виготовленні ядерного палива. Саме паливо могло б допомогти Тегерану запустити його ядерні реактори та потенційно прискорити так званий “час прориву” для створення ядерної зброї.

Як зазначає CNN, наразі незрозуміло, чи погодилася Росія допомогти, оскільки публічно Кремль давно виступає проти того, щоб Іран мав ядерну зброю.

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Телеканал звертає увагу на посилення співпраці між Москвою та Тегераном останнім часом. Як повідомили журналістам американські офіційні особи, Тегеран передав РФ дрони та інше обладнання для використання у війні проти України, а Москва могла консультувати Іран щодо того, як придушити протести, які охопили цю країну.

У матеріалі CNN згадується нещодавня заява президента України Володимира Зеленського, що РФ у відповідь на постачання озброєння з Ірану може сприяти іранській ядерній програмі.

– Водночас розвіддані, отримані США, не вказують на існування явного quid pro quo (послуги за послугу), – інформує канал із посиланням на джерела.

За даними CNN, Іран побоюється, що нова ядерна угода із США та іншими країнами світу або загалом не буде укладена, або ж триватиме недовго. Згідно з інформацією розвідки, побоювання Тегерана особливо посилилися влітку, а тому він почав шукати угоди з Росією, яка дозволила б швидко відновити іранську ядерну програму.

CNN стверджує, що Іран хотів гарантій від США, що Вашингтон не відмовиться від ядерної угоди, проте поки їх не отримав.

– Очевидно, що сторонні угоди з РФ, які б фундаментально підірвали структуру (ядерної. – Ред.) угоди 2015 року, спровокують серйозне занепокоєння та ще більше зменшать можливість повернення до договору, – заявив CNN високопоставлений чиновник адміністрації Джо Байдена.

Йдеться про Спільний всеосяжний план дій (JCPOA) – ядерну угоду, підписану в липні 2015 року між Іраном, групою 5+1 (постійними членами Радбезу ООН – США, Китаєм, Францією, Великою Британією, Німеччиною, РФ) та Євросоюзом щодо іранської ядерної програми. Іран мав обмежити свої ядерні розробки в обмін на скасування санкцій.

У 2018 році тодішній президент США Дональд Трамп оголосив про вихід Сполучених Штатів з цієї угоди і поновлення санкцій проти Ірану.

Іран стверджує, що його ядерна програма призначена лише для мирних цілей. Однак офіційні особи США наполягають, що діяльність Тегерана зі збагачення урану вийшла далеко за рамки параметрів ядерної угоди 2015 року, а час, який може знадобитися Ірану для виробництва достатньої кількості матеріалу для ядерної зброї, скоротився до декількох місяців.

У червні держсекретар США Ентоні Блінкен попереджав, що іранська ядерна програма стрімко просувається вперед.

– Чим довше це триває, тим більше скорочується час прориву… Зараз, згідно з публічними повідомленнями, він скоротився у кращому разі до кількох місяців. І якщо це продовжиться, то скоротиться до кількох тижнів, – заявив він.

Як наголошує CNN, адміністрація президента США Джо Байдена занепокоєно спостерігає за будь-якими новими напрямками співпраці між Іраном та Росією. І будь-яка таємна допомога Тегерану з боку Москви, яка б сприяла виробництву ядерної зброї, ознаменувала б зміну позиції РФ. Особливо з огляду на те, що Росія раніше брала участь у переговорах щодо блокування ядерної програми Ірану.

Останнім часом американські офіційні особи наголошували, що переговори щодо поновлення ядерної угоди з Тегераном у глухому куті. Все через жорстоке придушення протестів в Ірані та надання цією країною військової підтримки РФ у війні проти України.

– Як ми вже казали, СВПД (Спільний всеосяжний план дій. – Ред.) не стоїть на порядку денному… Ми працюємо з партнерами, щоб викрити зв’язки між Іраном та РФ, які посилюються, і притягнути їх до відповідальності. Ми будемо твердо протистояти будь-якій співпраці, яка суперечила б нашим цілям в сфері нерозповсюдження (ядерної зброї. – Ред.), – повідомила CNN представниця Ради національної безпеки США Едрієнн Вотсон.

Нещодавно в ГУР Міноборони України поінформували, що Іран планує передати РФ нову партію бойових дронів у кількості понад 200 одиниць на початку листопада.

Також є інформація, що Іран може передати РФ балістичні ракети Fateh-110 та Zolfaghar SRBM. За словами керівника ГУР Кирила Буданова, Росія може запустити ці ракети по території України вже в листопаді.