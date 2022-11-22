Листопад, 22 в 17:32

Канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив, що його країна має бути готовою до ескалації ситуації в Україні.

Таку заяву він зробив, виступаючи на конференції в Берліні, організованій газетою Süddeutsche Zeitung.

– З огляду на розвиток війни, очевидні та зростаючі невдачі Росії… ми повинні бути готові до ескалації, – наголосив Шольц.

Він уточнив, що ескалація може включати подальше руйнування української інфраструктури.

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Коментуючи свій нещодавній візит до Китаю та переговори з китайським лідером Сі Цзіньпінем, Шольц зазначив, що ця поїздка була варта того, щоб викласти спільну позицію двох країн проти використання ядерної зброї. Лідери Німеччини та КНР тоді назвали ядерні погрози РФ безвідповідальними та надзвичайно небезпечними.

Відомо, що канцлер Німеччини також закликав лідера Китаю переконати РФ припинити війну проти України. Водночас Сі Цзіньпін поки не озвучував подібних закликів.

Шольц також повідомив, що Німеччина зробила висновки з війни в Україні й тепер нарощує оборонний потенціал власних збройних сил. Був створений оборонний фонд у розмірі €100 млрд.

Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся безпосередньо до російського диктатора Володимира Путіна із закликом вивести війська РФ зі всієї території України та закінчити війну.