Британія передасть танки Challenger 2 ближче до Великодня – Воллес

Січень, 30 в 20:45

Британські танки Challenger 2 прибудуть в Україну до літа. Про це заявив очільник Міністерства оборони Великої Британії Бен Воллес.

На запитання в парламенті, коли 14 танків Challenger 2, які Лондон вирішив передати Києву, опиняться на полі бою в Україні, Воллес відповів:

— Це буде до цього літа або в травні, мабуть, ближче до Великодня, – сказав міністр.

Він додав, що з міркувань безпеки не може оголосити графік навчання українських військових на танках Challenger 2.

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Воллес лише уточнив, що сама підготовка розпочнеться з навчання керування окремими транспортними засобами, а потім перейде до етапу, як їх застосовувати на полі бою.

Раніше у Міноборони Британії повідомляли про плани відправити в Україну свої бойові танки Challenger 2 наприкінці березня цього року.

Напередодні стало відомо, що українські танкісти прибули до Великої Британії, щоб опанувати танки Challenger 2.

16 січня Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Окрім 14 танків Challenger 2, до пакету, зокрема, увійшли самохідні артилерійські установки AS90 та БТР FV430 Mk3 Bulldog.