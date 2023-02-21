Лютий, 21 в 15:25

НАТО готове підтримати довгострокові домовленості щодо безпеки України після завершення повномасштабної війни.

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції у Брюсселі за участі глави МЗС України Дмитра Кулеби та головного дипломата ЄС Жозепа Борреля.

Генсек НАТО нагадав, що “паттерн російської агресії” спостерігається протягом багатьох років. Так, у 2008 році відбувся напад військ РФ на Грузію, в 2014 році – окупація Криму та вторгнення на Донбас, а в 2022 році розпочалася повномасштабна війни проти України.

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Саме тому, за словами Столтенберга, потрібні довгострокові заходи для гарантування безпеки України.

– Ми повинні дати зрозуміти, що майбутнє України – в євроатлантичній родині. Коли війна завершиться, ми повинні встановити довгострокові домовленості для безпеки України, щоб гарантувати, що Росія не продовжить ламати європейську безпеку, а також щоб розірвати коло російської агресії, – наголосив Столтенберг.

Він запевнив, що НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. На цьому шляху військовий блок продовжить тісно співпрацювати з Європейським Союзом.

Нещодавно Єнс Столтенберг припустив, що союзники по НАТО можуть стати стороною домовленостей щодо гарантій безпеки для України після перемоги нашої держави у війні.

Водночас прем’єр Великої Британії Ріші Сунак підтримав надання Україні довгострокових гарантій безпеки за стандартами НАТО. Він закликав напрацювати їх до саміту НАТО, який відбудеться в липні цього року.

Джерело: НАТО, Twitter-акаунт Оани Лунгеску