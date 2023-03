Військово-повітряні сили США оприлюднили карту, на якій позначено приблизні місце та час зіткнення американського безпілотника MQ-9 Reaper і російського винищувача Су-27 у міжнародному авіапросторі над Чорним морем.

Мапа оприлюднена в Twitter-акаунті командування Повітряних сил США у Європі.

На ній позначено приблизні локації та час перехоплення безпілотника, зіткнення з російським літаком і падіння.

Також зазначається, що “точки на карті нанесені не в масштабі, а зазначені в текстових полях відстані є оцінкою місця інциденту”.

The graphic below depicts approximations of the locations and times of the @usairforce MQ-9 Reaper collision and crash into the Black Sea. The video released earlier today by @US_EUCOM occurs at the middle plot point on the timeline. pic.twitter.com/nz8fTzL4ZG

— USAFE-AFAFRICA (@HQUSAFEAFAF) March 16, 2023