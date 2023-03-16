Березень, 16 в 17:58

Військово-повітряні сили США оприлюднили карту, на якій позначено приблизні місце та час зіткнення американського безпілотника MQ-9 Reaper і російського винищувача Су-27 у міжнародному авіапросторі над Чорним морем.

Мапа оприлюднена в Twitter-акаунті командування Повітряних сил США у Європі.

На ній позначено приблизні локації та час перехоплення безпілотника, зіткнення з російським літаком і падіння.

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– На мапі показані приблизні місця і час зіткнення та падіння в Чорне море безпілотника ВПС США MQ-9 Reaper. Відео, опубліковане раніше сьогодні, знято в середній точці на часовій шкалі, – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що “точки на карті нанесені не в масштабі, а зазначені в текстових полях відстані є оцінкою місця інциденту”.

The graphic below depicts approximations of the locations and times of the @usairforce MQ-9 Reaper collision and crash into the Black Sea. The video released earlier today by @US_EUCOM occurs at the middle plot point on the timeline. pic.twitter.com/nz8fTzL4ZG — USAFE-AFAFRICA (@HQUSAFEAFAF) March 16, 2023

Про зіткнення американського безпілотника Reaper із російським літаком над Чорним морем стало відомо 14 березня. У Пентагоні назвали дії російських пілотів “небезпечними та непрофесійними”.

За оцінкою аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), цей інцидент не призведе до ескалації прямого конфлікту між США та Росією.

16 березня американські військові також опублікували розсекречене відео зіткнення безпілотника з винищувачем РФ над Чорним морем.

За даними американських ЗМІ, агресивні дії російських винищувачів проти американського дрона санкціонувало найвище керівництво Кремля.