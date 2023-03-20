Березень, 20 в 21:10

Так званий мирний план Китаю щодо завершення війни в Україні може бути “тактикою затягування часу”, щоб допомогти країні-агресору РФ.

Про це заявив сьогодні на пресконференції держсекретар США Ентоні Блінкен. Він висловив скептицизм щодо пропозицій Пекіна.

– Світ не повинен бути введений в оману жодними тактичними кроками Росії, які підтримує Китай чи будь-яка інша країна, щоб заморозити війну на своїх умовах, – зазначив Блінкен.

Держсекретар також прокоментував сьогоднішній візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до РФ після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна. За словами Блінкена, це свідчить про те, що Пекін не вважає, що Кремль повинен нести відповідальність за свої злочини в Україні.

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Блінкен уточнив, що приїзд Сі Цзіньпіна до Москви фактично забезпечує “дипломатичне прикриття” російським злочинам.

– Те, що президент Сі їде до Росії через кілька днів після того, як МКС видав ордер на арешт президента Путіна, свідчить про те, що Китай не відчуває зобов’язання притягнути Кремль до відповідальності за звірства, скоєні в Україні. І замість того, щоб засудити їх, він (Китай, – Ред.) радше надасть Росії дипломатичне прикриття, щоб вона продовжувала вчиняти ті самі злочини, – пояснив держсекретар США.

Блінкен повідомив, що деякі “елементи” так званої мирної пропозиції Китаю щодо війни відповідають зусиллям, які підтримують США. Йдеться про ядерну безпеку, вирішення гуманітарної кризи, захист цивільних осіб, а також про підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності всіх країн.

Водночас Блінкен зазначив, що будь-які заклики до припинення вогню, які не передбачають виведення російських військ з України, “фактично підтримуватимуть ратифікацію російського завоювання”. Він пояснив, що це дозволило б Кремлю “перепочити та переобладнати свої війська, щоб потім відновити війну у більш вигідний для Росії час”.

Як відомо, МЗС Китаю представило так званий мирний план із 12 пунктів, який стосується війни в Україні. У ньому Пекін запропонував “припинення вогню” та відновлення “мирних переговорів” між Україною та РФ, жодним чином не згадавши, що Росія спочатку повинна припинити агресію та вивести війська.

Сьогодні лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до РФ для переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. Метою цього візиту в МЗС КНР називали “заклик до миру” та “сприяння переговорам”.