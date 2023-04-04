Польські фермери погрожують зірвати візит Зеленського до Варшави через українське зерно

Квітень, 04 в 20:12

Польські фермери погрожують зірвати візит президента України Володимира Зеленського до Варшави. Аграрії незадоволені тим, що їхній ринок заполонило українське зерно.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Зеленський має відвідати столицю Польщі в середу, 5 квітня, щоб висловити вдячність за солідарність країни у війні з Росією. Але польські аграрії попереджають, що можуть вийти на вулиці, щоб “зіпсувати” цю подію.

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— Варшава повинна все добре обдумати, – сказав голова Замойської асоціації фермерів Марцін Собчук в інтерв’ю польському новинному сайту Interia.

Він додав, що асоціація готова “зіпсувати” візит, додавши, що “є багато ідей, але про це ще рано говорити”.

В межах ініціативи ЄС було скасовано всі тарифи та квоти на експорт українського зерна до 27 країн-членів ЄС, щоб полегшити транзит продукту по всьому світу, зокрема до Африки, де російська блокада українського експорту була особливо відчутною.

Однак зерно не вдалося вивезти з деяких східних країн ЄС, зокрема Польщі, Угорщини та Румунії, що призвело до падіння цін у цих країнах і викликало обурення у фермерських громадах.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що звернеться до Єврокомісії та країн-членів ЄС з проханням відновити бар’єри для експорту українського зерна, але польські фермери стверджують, що нічого не було зроблено.

— Ми думали, що міністр сприймає нас серйозно, але виявилося, що це не так, – сказав Собчук.

Зазначається, що значна частина українського зерна осіла в європейських країнах, що і викликало невдоволення фермерських об’єднань.

У Польщі зерно накопичується через брак транспортних потужностей для його вивезення. Конкретні інфраструктурні проблеми полягають у тому, що українські вантажні поїзди використовують колію, відмінну від колії залізниць ЄС, а також у необхідності пріоритизувати імпорт вугілля до Польщі після заборони на російський імпорт.

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Польські фермери все частіше скаржаться на те, що потерпають від імпорту українського зерна, який зріс до 2,45 млн тонн у 2022 році.

Нещодавно країни-члени ЄС схвалили виділення €56,3 млн на підтримку болгарських, польських і румунських фермерів, а польське Міністерство сільського господарства оголосило про компенсацію. Однак ці гроші були названі “краплею в морі”.

Раніше цього місяця міністра сільського господарства Польщі Генрика Ковальчика закидали яйцями під час панельної дискусії з комісаром ЄС з питань сільського господарства Янушем Войцеховським.

У той час як імпорт зерна накопичується у Східній Європі, український експорт залишається нижчим на майже 18% до 36,9 млн тонн за рік після російського вторгнення та блокади ключових портів, таких як Одеса, а також нерівномірного дотримання угоди з Москвою про транзит.

18 березня стало відомо, що зернову угоду, яка передбачає експорт агропродукції з портів України, вдалося продовжити ще на 120 днів. Україна продовжить експортувати свою аграрну продукцію через три порти на Чорному морі.