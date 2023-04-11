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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

В Австрії зобов’язуються заарештувати Путіна в разі його візиту

Володимир Путін
Фото: Getty Images

Міністерка у справах Євросоюзу і конституції в Австрії Кароліна Едтштадлер підтвердила, що російського диктатора Володимира Путіна заарештують, якщо він із візитом приїде в країну.

Про це Кароліна Едтштадлер розповіла в інтерв’ю виданню Tagesspiegel.

Очільниця міністерства ще раз наголосила, що Австрія залишається нейтральною у військовому значенні, але в жодному разі не нейтральна в політичному.

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Австрійці солідарні з народом України, надають підтримку – гуманітарну й економічну. Та водночас Австрія не постачає зброї.

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Що ж до арешту президента РФ Путіна у разі його появи в Австрії, то Кароліна Едтштадлер заявила про абсолютне дотримання зобов’язань за міжнародним правом і кримінальним правом.

– Видача Міжнародним кримінальним судом цього ордера на арешт означає, якщо він (Путін. – Ред.) ступить на австрійську землю, то має бути проведений арешт, – сказала міністерка.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської дитячої омбудсменки. Їх обох підозрюють у воєнних злочинах, а саме у незаконній депортації та переміщенні дорослого населення і дітей з захоплених територій України.

Путіна можуть затримати на території 123 країн, які ратифікували Римський статут МКС.

НімеччинаБразиліяАвстрія та Вірменія зобов’язались дотримуватися міжнародного права щодо затримання російського диктатора. А Угорщина заявила, що ордер МКС на арешт Путіна не має обов’язкової сили для Будапешту.

Австрія, Воєнні злочини, Володимир Путін
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