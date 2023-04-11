В Австрії зобов’язуються заарештувати Путіна в разі його візиту
Міністерка у справах Євросоюзу і конституції в Австрії Кароліна Едтштадлер підтвердила, що російського диктатора Володимира Путіна заарештують, якщо він із візитом приїде в країну.
Про це Кароліна Едтштадлер розповіла в інтерв’ю виданню Tagesspiegel.
Очільниця міністерства ще раз наголосила, що Австрія залишається нейтральною у військовому значенні, але в жодному разі не нейтральна в політичному.
Австрійці солідарні з народом України, надають підтримку – гуманітарну й економічну. Та водночас Австрія не постачає зброї.
Що ж до арешту президента РФ Путіна у разі його появи в Австрії, то Кароліна Едтштадлер заявила про абсолютне дотримання зобов’язань за міжнародним правом і кримінальним правом.
– Видача Міжнародним кримінальним судом цього ордера на арешт означає, якщо він (Путін. – Ред.) ступить на австрійську землю, то має бути проведений арешт, – сказала міністерка.
Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської дитячої омбудсменки. Їх обох підозрюють у воєнних злочинах, а саме у незаконній депортації та переміщенні дорослого населення і дітей з захоплених територій України.
Путіна можуть затримати на території 123 країн, які ратифікували Римський статут МКС.
Німеччина, Бразилія, Австрія та Вірменія зобов’язались дотримуватися міжнародного права щодо затримання російського диктатора. А Угорщина заявила, що ордер МКС на арешт Путіна не має обов’язкової сили для Будапешту.
Чи є серед західних пілотів ті, що вміють літати на F-16 і хотіли б служити в українських Збройних силах проти росіян. Як американські пілоти бачать надійний захист українського неба та який вплив, на їхню думку, на російсько-українську війну матиме передання західних винищувачів.Артем Куля, Ілля Нежигай