Зміни з 1 березня 2019 і протягом місяця в Україні принесуть підвищення пенсій та старт виплат монетизованих субсидій. Також у кінці місяця українці підуть на вибори президента України.

Що зміниться в Україні з 1 березня 2019 і протягом місяця – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Соцвиплати

У результаті індексації в березні підвищаться пенсії. На 1 березня пенсії будуть автоматично перераховані для 10,2 млн пенсіонерів, середній розмір підвищення складе 255 грн.

Також у березні тим, хто отримує мінімальну пенсію, виплатять додатково по 2410 грн за рахунок коштів, отриманих від розмитнення автомобілів із єврономерами.

Виплата монетизованих субсидій пенсіонерам розпочнеться 4 березня, а решта громадян, які мають на них право, зможуть отримати ці кошти в Ощадбанку з 12 березня.

Вибори

31 березня 2019 року відбудуться вибори шостого президента незалежної України.

Факти ICTV підготували лонгрід про вибори президента України 2019, у якому зібрано найважливішу інформацію про усіх кандидатів у президенти.

Донбас

Пункти пропуску в районі ООС з 1 березня перейдуть на весняний графік. З 1 березня всі контрольно-перевірочні заходи будуть проводитися щоденно з 07.00 до 18.30.

Освіта

Пробне ЗНО відбудеться 16 і 23 березня. Пробне ЗНО 2019 з української мови та літератури відбудеться 16 березня, з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) – 23 березня.

Банки та економіка

Перелік боржників збанкрутілих банків за рішеннями суду з кінця березня публікуватиме на своїй веб-сторінці Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Список включатиме відомості про позичальників, керівників і колишніх акціонерів банків, що ліквідуються, які повинні повернути свої борги, пов’язані з банкрутством фінустанов.

Україна взяла на себе зобов’язання до березня 2019 ввести трирівневу систему звітності за визначенням FATF.

Намір внести відповідні зміни в законодавство міститься у меморандумі про співпрацю між Україною та Міжнародним валютним фондом.

Енергетика

З 1 березня в Україні повинно запрацювати добове балансування газу, запуск якого раніше було перенесено з 1 грудня 2018 року.

Добове балансування ринку газу – це точне покриття попиту на газ його реальною пропозицією протягом однієї доби.

Юстиція

1 березня заплановано запустити в експлуатацію Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему. З 1 січня ЄСІТС працювала у тестовому режимі.

Спрощений порядок екстрадиції набуде чинності 1 березня. Нові протоколи передбачають більш сучасні і швидкі механізми співпраці між державами щодо екстрадиції.

Транспорт і доставка

До 8 березня Укрзалізниця призначила 17 додаткових потягів у найбільш популярних напрямках. Зокрема, додаткові поїзди курсуватимуть з Києва до Львова, Ковеля, Ужгорода, Чернівців, Дніпра та в інших напрямках.

Нова Пошта переводить усі відділення в обласних і районних центрах на 7-денний режим роботи. Зміни набудуть чинності з 1 березня.

Київ

У березні в кіосках Київхліб кияни зможуть придбати соціальний хліб за карткою киянина зі знижкою від 20 до 70%, залежно від категорії пільги.

До слова, більше про зміни, які чекають Україну у 2019 році, ви можете дізнатися у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: unclepy