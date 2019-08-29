У четвер, 29 серпня 2019, відбудеться перше засідання Верховної Ради IX скликання. Подивитися пряму трансляцію онлайн ви зможете на Фактах ICTV.

Пряму трансляцію першого засідання Верховної Ради IX скликання можна дивитися онлайн на сайті Факти ICTV, нашій сторінці на Facebook і в YouTube.

Урочисте засідання парламенту розпочнеться о 10.00 з виступу спікера попереднього скликання Андрія Парубія.

Клятву народного депутата зачитає найстаріший представник Верховної Ради, яким в IX скликанні є 78-річний Юлій Іоффе.

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Приблизно о 13.00 нардепи повинні почати роботу.

До порядку денного увійде обрання керівництва парламенту, відставка Кабінету міністрів, формування комітетів і можливе висування кандидатури прем’єра.





Чому перше засідання Верховної Ради відбудеться саме 29 серпня 2019

Рішення було прийнято підготовчою групою з новообраних депутатів, яка займається підготовкою першого засідання Верховної Ради IX скликання.

Саме цей день був запропонований партією Слуга народу, у якої більшість в новому парламенті України.

Більшість членів підготовчої групи підтримали дату 29 серпня 2019.

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Пряму трансляцію першого засідання Верховної Ради ІХ скликання можна подивитися онлайн на Фактах ICTV або в соціальних мережах.

До слова, лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков вважає, що 29 серпня Верховна Рада не проголосує за новий склад Кабміну.