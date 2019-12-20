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Факти / Україна

Скільки коштує Олів’є на Новий рік 2020

Про вартість салату Олів’є до Нового року 2020 за класичним рецептом на шість персон – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Скільки коштує Олів’є на Новий рік 2020

Скільки б страв не готували господині, якими б вони не були вишуканими, але салат Олів’є все одно займе своє почесне місце на новорічному столі.

Читайте: Меню на Новий рік 2020: як оформити стіл і що приготувати

Вже стало традицією до Нового року вираховувати так званий індекс Олів’є, тобто відслідковувати зростання цін на продукти на основі інгредієнтів салату.

За основу беремо класичний рецепт салату на 3 кілограми, який розрахований на шість персон.

  • Картопля – 600 г – 9,2 грн (15,30 грн/кг)
  • Морква – 250 г – 1,9 грн (7,75 грн/кг)
  • Цибуля – 200 г – 1,75 грн (8,75 грн/кг)
  • Ковбаса – 600 г – 58,60 грн (97,7 грн/кг)
  • Яйця – 8 шт. – 16,4 грн (20,45 за 10 шт.)
  • Солоні огірки – 500 г – 43,5 грн
  • Консервований горошок – 425 г (1 банка) – 37,5 грн
  • Майонез – 300г – 16,5 грн

Разом: 185,35 грн, що на 11% дорожче, ніж у 2018 році.

До слова, Факти ICTV брали за основу офіційні дані Держстату, а також проводили свою інспекцію цін у найпопулярніших серед українців супермаркетах.

Раніше Факти ICTV склали для вас орієнтовне меню на Новий рік 2020.

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