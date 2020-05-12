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Факти / Україна

Коли закінчиться карантин в Україні

12 березня 2020 року рішенням уряду в країні оголосили загальнонаціональний карантин, який мав тривати три тижні, до 3 квітня. Однак через збільшення кількості інфікованих коронавірусом ці заходи продовжили спочатку до 24 квітня, потім до 11 травня, а пізніше до 22 травня.

З 11 травня в Україні запрацювали послаблення карантину – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів.

У країні дозволили роботу закладів громадського харчування на винос, роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів.

Також уряд дозволив громадянам відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, салони краси.

Читайте: У Києві пом’якшили карантин: що дозволено з 12 травня

Коли закінчиться карантин

Україна зараз перебуває на піку поширення коронавірусу, тому після 22 травня влада продовжить карантин, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Офіційно карантин до 22 травня, але це не кінцева дата. Ми будемо продовжувати, – заявив він.

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