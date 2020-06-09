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Факти / Україна / Суспільство

Без фан-зон та у масках. МОЗ опублікував правила проведення концертів

В рамках послаблення карантину з 10 червня в Україні дозволяється проведення культурно-мистецьких заходів та концертів.

Проведення масових заходів дозволяється за низки умов, йдеться у постанові головного санітарного лікаря Вiктора Ляшка.

Читайте: Ляшко виступив проти відкриття літніх дитячих таборів

Вимоги до організаторів:

  • температурний скринінг усіх працівників;
  • розміщення інформаційних матеріалів щодо профілактики коронавірусу;
  • достатня кількість антисептиків в місцях масового скупчення людей;
  • маркування для дотримання дистанції 1,5 м між відвідувачами.

Забороняється створення фан-зон.

Якщо концерт під відкритим небом – територія має бути огороджена. А для уникнення черг потрібно збільшити кількість пунктів пропуску, а контроль за вхідними білетами проводити безконтактним способом.

Організатор зобов’язаний:

  • забезпечити одночасне перебування відвідувачів (як на вулиці, так і в приміщенні закладу) з розрахунку не більше 1 особи на 5 кв.м загальної площі приміщення або обгородженої території для заходів просто неба;
  • забезпечити розміщення відвідувачів лише на сидячих місцях з дистанцією у півтора метри, за столиками – не більше 4 осіб (без урахування дітей до 14 років);
  • у залах зі стаціонарним розміщенням – з вільними місцями поруч, спереду та позаду (шахматне розміщення).

При проведенні заходів у приміщеннях відвідувачі мають перебувати у респіраторах чи захисних масках протягом усього часу.

Обов’язкові також маски для організаторів.

Маски треба носити по-новому

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує носити в громадському транспорті й магазинах.

Також носити засоби захисту мають усі медики у лікарнях незалежно від того, чи взаємодіють вони з хворими на коронавірус.

Водночас у міністерстві охорони здоров’я нагадують, що літня спека не скасовує соціальну дистанцію та масковий режим у громадських місцях.

Вплив сонця або температури вище +25°С не змінює здатності до зараження Covid-19. Штучно перебувати під впливом високих температур немає сенсу.

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