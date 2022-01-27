В Україні триває серія “мінувань” різних об’єктів. Так, у четвер, 27 січня, правоохоронці отримали повідомлення про начебто замінування шкіл у Львові, Запоріжжі та Бердянську.

Як поінформували в пресслужбі Львівської міської ради, сьогодні було отримано повідомлення про “замінування” всіх шкіл міста.

Таку інформацію отримала Служба безпеки України. Після цього керівництво шкіл було поставлено до відома, і почалася евакуація дітей.

Паралельно працівники навчальних закладів повідомляли батькам, щоб ті забрали дітей додому.

Зараз правоохоронці обстежують приміщення шкіл та прилеглі території.

А в Запоріжжі та Бердянську, окрім шкіл, сьогодні також “замінували” торгівельні центри.

У відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Фактам ICTV повідомили, що інформацію про начебто мінування об’єктів правоохоронці отримують уже четвертий день поспіль.

– Протягом останніх трьох днів, а сьогодні четвертий, надходить одна й та ж інформація. Зазвичай зранку приходить повідомлення про замінування в чергову частину. У сьогоднішньому випадку – це навчальні заклади та торгівельні центри Запоріжжя та Бердянська, – зазначили в поліції.

Сьогодні протягом усього дня в Запоріжжі та Бердянську проходитимуть перевірки на об’єктах, щодо яких надійшло повідомлення про “замінування”.

– На місці – в кожній школі, в кожному навчальному закладі – приймають рішення: евакуювати дітей чи не евакуювати й так проводити перевірку, – уточнили в поліції.

Досі всі повідомлення про мінування шкіл у Запоріжжі були фейковими, і після перевірки правоохоронці не виявляли небезпечних предметів.

Нещодавно у Вінниці та Дніпрі невідомі “замінували” всі школи.

А в Києві поліція отримала анонімне повідомлення про начебто мінування Офісу президента України. Інформація виявилася фейковою: вибухових пристроїв в ОПУ не виявили.

Крім того, лише протягом останніх тижнів у столиці кілька разів “мінували” школи. Так, 18 січня до поліції Києва надійшла інформація про замінування близько 40 шкіл та приміщень кількох судів.

А 21 січня правоохоронці отримали інформацію про замінування всіх шкіл у столиці.

Як поінформували в пресслужбі СБУ, псевдомінуванням українських об’єктів займаються спецслужби Росії. Таким чином РФ хоче розхитати ситуацію в Україні зсередини. Лише з початку 2022 року надійшло понад 300 повідомлень про “мінування”. Жодне з них після перевірок не підтвердилось.

Варто зазначити, що за повідомлення про фейкові мінування загрожує до 8 років позбавлення волі.

Джерело: Львівська міська рада