На фоні наступу російських військ у напрямку Києва мер столиці Віталій Кличко закликав мешканців міста зробити запаси води та їжі.

Про це він заявив на терміновому брифінгу.

– Хочу нагадати киянам: будь ласка, зробіть запаси води, їжі та речей першої необхідності. Підготуйте теплі речі, пледи – для того, щоб брати їх на час перебування в укритті, – наголосив Кличко.

Мер столиці нагадав, що громадський транспорт та метро міста працюють. Проте в разі звучання сирен (сигналу Повітряна тривога) наземні станції метрополітену не працюватимуть. Йдеться про станції: Дніпро, Гідропарк, Лівобережна, Дарниця, Чернігівська та Лісова.

Це пов’язано з тим, що наземні станції метро не є безпечними для перевезення пасажирів та укриття. Укриватися у випадку звучання тривожних сирен можна в підземних станціях метрополітену столиці.

– У разі повітряної тривоги і увімкнення сирен підземні станції відкриті для всіх мешканців у будь-який час доби, щоб пересидіти загрозу, – зазначив Кличко.

У зв’язку з тим, що в столицю проникли диверсійні групи росіян, він закликав киян не залишати домівок та укриттів, щоб не наражатися на небезпеку. Особливо це стосується мешканців району Оболонь.

– Сьогодні я закликаю киян бути особливо пильними: сповіщати про підозрілі предмети та мітки, які роблять, закладають диверсанти для коригування вогню противника, – додав Кличко.

Віталій Кличко сьогодні також оголосив, що столиця України вступила у фазу оборони на тлі наступу військ РФ. Він зазначив, що зараз у деяких районах міста лунають постріли та вибухи, оскільки українські військові знищують ворожі диверсійні групи.

А радник голови Офісу президента України Олексій Арестович сьогодні зранку повідомив, що на тлі наступу військ РФ найбільша небезпека зараз розвивається у Київській області – з напрямку Димер-Іванків.