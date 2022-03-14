Надання бойових літаків залишається важливим та невідкладним для України. Зараз йдуть розмови, які саме літаки потрібні та для яких цілей.

Про це розповів сьогодні під час онлайн-брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Очільника МЗС попросили прокоментувати заяви США, що передання винищувачів не змінило б ефективність Повітряних сил Збройних сил України.

У відповідь Кулеба заперечив, що хтось в Україні міг передавати подібний сигнал США.

– Літаки потрібні. Це питання залишається надзвичайно нагальним на порядку денному. Між військовими є розмова про те, які саме літаки потрібні, для яких цілей. Але будь-які розмови про те, що Україні літаки не потрібні, не відповідають дійсності, – наголосив він.

Дмитро Кулеба зазначив, що для допомоги Україні світ зараз може робити дві речі: надавати зброю та запроваджувати антиросійські санкції.

Міністр уточнив, що нашій державі зараз потрібно посилити свої Повітряні сили.

– Найкраще, що можуть зробити союзники з НАТО зараз – це надати Україні необхідні бойові літаки та штурмовики, які дадуть змогу нам збалансувати військову ситуацію в небі. Оскільки найбільшої кількості жертв ми зазнаємо внаслідок бомбардувань наших міст із неба, – пояснив Кулеба.

Міністр додав, що також дуже важливо, щоб усі країни, які мають на складах зброю, виготовлену за радянських часів, передавали її Україні для посилення оборонних можливостей нашої держави.

Як відомо, 8 березня з’явилася інформація, що Польща готова перемістити свої винищувачі МіГ-29 на авіабазу Збройних сил США Рамштайн та передати їх для використання. Саме про ці бойові літаки просила Україна.

Водночас у Вашингтоні поки що не погодилися на такий крок. Речник Пентагону Джон Кірбі повідомив, що Сполучені Штати не підтримують передання Україні польських винищувачів МіГ-29. Із посиланням на американську розвідку Кірбі зазначив, що постачання МіГ-29 Україні може сприяти ескалації ситуації. Водночас він не виключив надання засобів ППО.

Президент України Володимир Зеленський, своєю чергою, закликав партнерів якнайшвидше передати нашій державі бойові літаки МіГ-29 із Польщі.