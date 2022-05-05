Від початку повномасштабної війни в Україні вдалося виявити та затримати понад 750 ворожих диверсантів.

Про це поінформував голова Національної поліції України Ігор Клименко, звітуючи про роботу правоохоронців протягом 10 тижнів з дня повномасштабного вторгнення російських військ (тобто з 24 лютого).

– Триває робота із виявлення ворожих агентів та посібників окупантів. Завдяки пильності та якісній оперативній роботі Національна поліція України затримала понад 750 ймовірних диверсантів, – зазначив він.

За словами Клименка, з 24 лютого правоохоронці відкрили вже понад 10 тис. кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів, скоєних військами РФ на території України. Збір доказів жорстоких злочинів російських загарбників триває.

Крім того, слідчі відкрили понад 480 кримінальних проваджень проти колаборантів – осіб, котрі пішли на співпрацю з ворогом. Понад 70 таких зловмисників уже отримали повідомлення про підозру.

Загалом за 10 тижнів повномасштабної війни, розв’язаної Росією проти України, поліцейські отримали від громадян майже 1 млн 900 тис. повідомлень. У Нацполіції відзначають зменшення кількості заяв про кримінальні правопорушення.

– Кількість заяв про кримінальні правопорушення зменшилась у півтора рази порівняно з аналогічним періодом минулого року. Станом на сьогодні за зверненнями громадян зареєстровано трохи більше 36 тис. злочинів, – розповів Клименко.

За його словами, йдеться про майнові злочини, які були скоєні в умовах воєнного стану (таких зафіксовано вже понад 6 500, і з них більш ніж 5 900 – це крадіжки). Близько 1 700 осіб, причетних до розбоїв та крадіжок, отримали статус підозрюваних.

Related video

Станом на 15 квітня в Службі безпеки України інформували, що від початку повномасштабної війни вдалося виявити майже 100 диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) ворога та затримати понад 300 колаборантів.

19 квітня в СБУ відзвітували про викриття зрадників-колаборантів серед чиновників Укрзалізниці та нейтралізацію “сплячої групи” ФСБ.

1 травня стало відомо про знешкодження глибоко законспірованої диверсійної групи Генштабу РФ, яка готувала теракт: планувала збити пасажирський літак над територією Росії або Білорусі, після чого перекласти провину на Україну та її партнерів.

Джерело: Ігор Клименко