РФ неспроможна досягти мети в Україні – британська розвідка

РФ вдалося нав’язати проросійське місцеве керівництво лише в Херсоні. Це свідчить про неспроможність досягти своєї політичної мети в Україні.
Такий висновок оприлюднили в розвідці Міністерства оборони Великої Британії 14 травня.
Там зазначають, що початковий план вторгнення Росії, найімовірніше, передбачав проведення референдумів із сфальсифікованими результатами.
Завдяки цьому РФ могла б передати більшість регіонів України під довготривале керівництво проросійської влади.
Однак прохання про приєднання до складу Російської Федерації озвучила лише окупаційна влада Херсонської області.
– Якщо Росія проведе референдум про приєднання Херсона, то майже напевно можна розраховувати на маніпулятивні результати, що буцімто більшість висловилися про вихід з України.
Хоча, імовірно, жителі Херсонської області й надалі виказуватимуть свою незгоду з російською окупацією, – зазначають у розвідці Міноборони Великої Британії.
Нагадаємо, що минулого тижня в Інституті вивчення війни припустили, що російські військові найближчим часом оголосять про створення “Херсонської народної республіки” або, імовірно, примусово анексують область.
До слова, “кадровими рішеннями” окупантів у Херсонській області не задоволені навіть місцеві колаборанти.
Доказом цього стала перехоплена Службою безпеки України розмова двох із них.
Останні скаржаться, що росіяни призначають на керівні посади в Херсонській області колишніх офіціанток та вишибал, які через свій непрофесіоналізм просто заганяють регіон у гуманітарну кризу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 80-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Ministry of Defence
Фото: Слуга народу