РФ неспроможна досягти мети в Україні – британська розвідка

РФ вдалося нав’язати проросійське місцеве керівництво лише в Херсоні. Це свідчить про неспроможність досягти своєї політичної мети в Україні.

Такий висновок оприлюднили в розвідці Міністерства оборони Великої Британії 14 травня.

Там зазначають, що початковий план вторгнення Росії, найімовірніше, передбачав проведення референдумів із сфальсифікованими результатами.

Завдяки цьому РФ могла б передати більшість регіонів України під довготривале керівництво проросійської влади.

Однак прохання про приєднання до складу Російської Федерації озвучила лише окупаційна влада Херсонської області.

– Якщо Росія проведе референдум про приєднання Херсона, то майже напевно можна розраховувати на маніпулятивні результати, що буцімто більшість висловилися про вихід з України. Хоча, імовірно, жителі Херсонської області й надалі виказуватимуть свою незгоду з російською окупацією, – зазначають у розвідці Міноборони Великої Британії.

Нагадаємо, що минулого тижня в Інституті вивчення війни припустили, що російські військові найближчим часом оголосять про створення “Херсонської народної республіки” або, імовірно, примусово анексують область.

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До слова, “кадровими рішеннями” окупантів у Херсонській області не задоволені навіть місцеві колаборанти.

Доказом цього стала перехоплена Службою безпеки України розмова двох із них.

Останні скаржаться, що росіяни призначають на керівні посади в Херсонській області колишніх офіціанток та вишибал, які через свій непрофесіоналізм просто заганяють регіон у гуманітарну кризу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 80-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ministry of Defence

Фото: Слуга народу