Карта бойових дій на 15.05.2022 – ситуація на фронті

На 81-шу добу повномасштабної війни в Україні росіяни продовжують наступ у Східній операційній зоні.

Карта бойових дій в Україні на 15.05.2022

На Слобожанському напрямку ворог, щоб відновити наступальну спроможність, перегруповує свої підрозділи, а також поповнює запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

На Харківському напрямку, за даними Генерального штабу Збройних сил України, підрозділи армії РФ до активних бойових дій не вдавалися.

На Слов’янському напрямку росіяни обстрілювали підрозділи ЗСУ та безуспішно намагалися прорвати їхню оборону.

Крім того, загарбники поповнювали втрати та перегруповували війська, щоб поновити наступ у напрямку на Барвінкового та Слов’янська.

Зараз дивляться

Намагався ворог досягти успіху на Бахмутському напрямку та, попри втрати, вести наступ на Лиманському, Сєверодонецькому, Авдіївському та Курахівському напрямках.

На Лиманському та Бахмутському напрямках, за даними Генштабу ЗСУ, росіяни вдались до перегрупування своїх військ.

Не припинив ворог завдавати авіаційних ударів та обстрілювати з артилерії українські підрозділи в районі заводу Азовсталь у Маріуполі Донецької області.

На Південнобузькому напрямку росіяни утримують зайняті позиції, а також розвідують та обстрілюють позиції Сил оборони.

На Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза завдання ракетно-бомбових ударів по українських об’єктах з території Білорусі.

Генеральний штаб ЗСУ не виключає, що білоруські військові підрозділи можуть вдатися до демонстраційних та провокаційних дій у прикордонних районах.

На Сіверському напрямку ворог посилено охороняє ділянку українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях, обстрілює та завдає авіаційних ударів по території Чернігівської та Сумської областей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 81-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW