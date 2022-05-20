Гаубиці M777 для України: у Пентагоні показали процес завантаження зброї

Травень, 20 в 6:41

У Міністерстві оборони США показали, як військовослужбовці Повітряних сил вантажать у літак C-17 на базі повітряного резерву Марш гаубиці M777 для України.

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Офіційне повідомлення про допомогу США безпеці України з’явилося на сторінці Пентагону в соцмережі Facebook.

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На відео відреагувала українська сторона.

– Збройні сили України вдячні за підтримку та допомогу США, – прокоментували відео в Генеральному штабі ЗСУ.

Нагадаємо, що 19 травня президент США Джо Байден погодив десятий пакет додаткової військової допомоги для України на озброєння й техніку для оборони на суму $100 млн.

До нового пакету військової допомоги Україні, зокрема, входять 36 контрбатарейних радарів, 18 гаубиць, артилерійські боєприпаси.

Відправка цієї зброї після підписання очільником Сполучених Штатів мала розпочатися негайно.

Таким чином, із початку повномасштабної війни загальна військова допомога США Україні у вигляді зброї та спорядження вже становить близько $3,9 млрд.

Крім того, президент США Джо Байден має підписати документ про виділення майже $40 млрд фінансової допомоги Україні та її союзникам, який також 19 травня затвердив Сенат Сполучених Штатів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 86-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: U.S. Department of Defense, Генштаб ЗСУ