У британських розвідників є версія, чому РФ залучає пілотів із ПВК Вагнера

Червень, 24 в 12:30

Росія залучає найманців приватної військової компанії Вагнера через брак належним чином підготовленого персоналу та значні бойові втрати.

Так у розвідці Міноборони Великої Британії відреагували на те, що збитим 17 червня російським Су-25 керував найманець ПВК.

– Залучаючи до авіаційної підтримки відставників, які зараз працюють найманцями Вагнера, Військово-повітряні сили РФ, імовірно, намагаються підтримати вторгнення в Україну достатньою кількістю екіпажу, – зазначають у оборонному відомстві.

Є в британських розвідників також версія, чому захоплений у полон російський пілот користувався комерційними пристроями GPS, а не російським військовим навігаційним обладнанням.

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У Міноборони Великої Британії припускають, що ПВК Вагнера має старші моделі Су-25, тому ВПС не надає компанії сучасне обладнання для авіоніки.

Нагадаємо, що 17 червня бійці 72 механізованої бригади збили під Світлодарськом штурмовик Су-25 ЗС РФ та взяли в полон пілота.

Поцілити у ворожий літак українським захисникам вдалось із старого радянського переносного зенітно-ракетного комплексу Ігла.

Захоплений у полон пілот Андрій Федорчуков зізнався, що є колишнім майором ВПС Росії, а в складі ПВК Вагнера виконував бойові завдання в Україні.

Щоправда, встиг повоювати лише три дні, тому що тільки 14 червня здійснив перший виліт.

За словами Андрія Федорчукова, до бойових завдань залучають й інших найманців, а не кадрових льотчиків ЗС РФ.

Отримують за це вони від 200 тис. рублів на місяць, а також додаткові бонуси за кількість та результативність вильотів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 121-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ministry of Defence