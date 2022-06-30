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Факти / Україна

Окупанти обстріляли Слов’янськ з касетних снарядів: 6 поранених

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Мер Слов'янська Вадим Лях

Окупаційні війська РФ 30 червня вчергове обстріляли Слов’янськ у Донецькій області, внаслідок чого 6 людей отримали поранення.

Про це повідомив очільник Слов’янської військової адміністрації Вадим Лях на своєму каналі у Telegram.

– Черговий обстріл міста. Два вибухи касетних зарядів. Вулиця Генерала Батюка і вулиця Вільна. 6 поранених, – повідомив він.

Він також закликав містян дотримуватись правил безпеки.

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30 червня дослідники з Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що армія РФ продовжила наступальні дії на Слов’янськ. Вони також вважають, що територіальні амбіції Кремля не обмежаться територіями Донецької та Луганської областей.

Перед цим, 25 червня, аналітики з ISW писали, що Росія спробує оточити Лисичанськ перед наступом на Слов’янськ.

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Джерело: Слов’янська ВЦА інформує

Фото: Вадим Лях

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