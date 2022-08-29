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Факти / Україна

Цей день настав: місія МАГАТЕ вирушила на Запорізьку АЕС

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
МАГАТЕ

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила на Запорізьку атомну електростанцію.

Про це вранці 29 серпня повідомив у Twitter генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

– Цей день настав – місія МАГАТЕ зараз у дорозі задля підтримки та допомоги Запорізькій АЕС, – написав Рафаель Маріано Гроссі.

За його словами, представники агентства мають забезпечити безпеку найбільшого ядерного об’єкта України та Європи.

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– Пишаюся тим, що очолюю цю місію, – додав гендиректор МАГАТЕ.

За даними видання The New York Times, до складу місії МАГАТЕ, окрім очільника агентства Рафаеля Маріано Гроссі, увійшли ще 13 експертів із переважно нейтральних країн.

Гарантії безпеки для візиту місії на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС представники МАГАТЕ отримали 26 серпня.

Напередодні Запорізьку АЕС вперше в історії було повністю відключено від енергомережі.

Два енергоблоки підключили 26 серпня.

Упродовж цього дня та ночі 27 серпня російські війська двічі обстріляли територію ЗАЕС.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 187-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Рафаель Маріано Гроссі

Фото: Рафаель Маріано Гроссі

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