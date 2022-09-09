Вересень, 09 в 7:49

На Херсонщині окупанти через контрнаступ українських захисників закрили селище на в’їзд і виїзд, а також прикриваються місцевим населенням як “живим щитом”.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

– У зв’язку з наступом наших військ, в окремих районах Херсонської області підрозділи ЗС РФ переходять до тактики терористичних дій стосовно місцевих мирних жителів, – зазначили у Генштабі.

За наявною інформацією, в населеному пункті Велика Олександрівка росіяни використовують місцеве населення у ролі “живого щита”. Селище закрите на вʼїзд та виїзд.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що у Генштабі також заявили про контрнаступ ЗСУ на Харківщині. Військові вже просунулися майже на 50 км за три дні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 198-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: wikimapia.org