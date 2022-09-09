Цивільні як “живий щит”: на Херсонщині окупанти закрили селище через наступ ЗСУ
На Херсонщині окупанти через контрнаступ українських захисників закрили селище на в’їзд і виїзд, а також прикриваються місцевим населенням як “живим щитом”.
Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
– У зв’язку з наступом наших військ, в окремих районах Херсонської області підрозділи ЗС РФ переходять до тактики терористичних дій стосовно місцевих мирних жителів, – зазначили у Генштабі.
За наявною інформацією, в населеному пункті Велика Олександрівка росіяни використовують місцеве населення у ролі “живого щита”. Селище закрите на вʼїзд та виїзд.
Нагадаємо, що у Генштабі також заявили про контрнаступ ЗСУ на Харківщині. Військові вже просунулися майже на 50 км за три дні.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 198-му добу.
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Фото: wikimapia.org