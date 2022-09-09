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Факти / Україна

ЗСУ знищили “елітний” 237-й десантно-штурмовий полк РФ – ГУР

Валентина Чорна, редакторка стрічки
російська армія
Фото: Depositphotos

Збройні сили України ліквідували 237-й гвардійський десантно-штурмовий полк Російської Федерації, який дислокувався у Пскові.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

– 237-й гвардійський десантно-штурмовий полк РФ припинив своє існування у зв’язку з загибеллю або пораненням всіх військовослужбовців. Значна частина з тих, хто вижив, перебувають у вкрай важкому стані, – йдеться у повідомленні.

Відомо, що десантники з цього підрозділу навесні чинили звірства на Київщині, зокрема у Бучі, Ірпені та Гостомелі.

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Також у розвідці зазначили, що через контрнаступ ЗСУ окупанти тікають з України на вкрадених велосипедах або моторолерах, багато військових йдуть пішки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 198-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: ГУР
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