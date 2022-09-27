Немає нижче 95%: окупанти почали оголошувати перші “результати” псевдореферендумів
Окупанти, що захопили землі України, почали оголошувати перші “результати” фейкових референдумів на тимчасово загарбаних територіях.
Намальовані цифри так званих референдумів почали публікувати російські пропагандистські ЗМІ.
Одне з державних російських інформагентств повідомило, що окупаційна влада на території окупованої Луганської області вже нібито опрацювала 12% “протоколів”. За версію пропаганди держави-агресора, “результат” складає майже 98% за приєднання до Росії.
Схожа ситуація в окупованій частині Донецької області, де після підрахунку 14% “протоколів” окупанти малюють майже 98% підтримки за входження у склад РФ.
Зокрема, пропагандисти повідомляють, що після опрацювання 14% папірців, які вони називають протоколами, нібито майже 97% осіб, що проголосували на Херсонщині, також “бажають” приєднатись до держави-агресора.
Окупанти кажуть, що планують провести фіктивне голосування на “виборчих дільницях” 27 вересня, а, за версію пропаганди, з 23 по 26 вересня ставленики Кремля, які називають себе “владою”, проходило “голосування” за біля будинків та за заявами вдома.
Нагадаємо, підконтрольні Москві ставленики терористичних формувань “Л/ДНР” оголосили “референдуми” про “приєднання” до РФ. Аналогічні шоу влаштували і в тимчасово захоплених Росією територіях Херсонської та Запорізької областей.
Фіктивне волевиявлення проходить у період з 23 по 27 вересня. Терористи проводять “голосування” під дулом автоматів. Відбувається обхід будинків та квартир, людей не випускають із окупованих населених пунктів.
Вже 30 вересня у Росії зі зверненням планує виступити президент Володимир Путін. Розвідка Британії вважає, що, ймовірно, російський диктатор хоче оголосити у цей день про “приєднання” окупованих територій України до РФ.