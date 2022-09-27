Вересень, 27 в 17:57

Окупанти, що захопили землі України, почали оголошувати перші “результати” фейкових референдумів на тимчасово загарбаних територіях.

Намальовані цифри так званих референдумів почали публікувати російські пропагандистські ЗМІ.

Одне з державних російських інформагентств повідомило, що окупаційна влада на території окупованої Луганської області вже нібито опрацювала 12% “протоколів”. За версію пропаганди держави-агресора, “результат” складає майже 98% за приєднання до Росії.

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Схожа ситуація в окупованій частині Донецької області, де після підрахунку 14% “протоколів” окупанти малюють майже 98% підтримки за входження у склад РФ.

Зокрема, пропагандисти повідомляють, що після опрацювання 14% папірців, які вони називають протоколами, нібито майже 97% осіб, що проголосували на Херсонщині, також “бажають” приєднатись до держави-агресора.

Окупанти кажуть, що планують провести фіктивне голосування на “виборчих дільницях” 27 вересня, а, за версію пропаганди, з 23 по 26 вересня ставленики Кремля, які називають себе “владою”, проходило “голосування” за біля будинків та за заявами вдома.

Нагадаємо, підконтрольні Москві ставленики терористичних формувань “Л/ДНР” оголосили “референдуми” про “приєднання” до РФ. Аналогічні шоу влаштували і в тимчасово захоплених Росією територіях Херсонської та Запорізької областей.

Фіктивне волевиявлення проходить у період з 23 по 27 вересня. Терористи проводять “голосування” під дулом автоматів. Відбувається обхід будинків та квартир, людей не випускають із окупованих населених пунктів.

Вже 30 вересня у Росії зі зверненням планує виступити президент Володимир Путін. Розвідка Британії вважає, що, ймовірно, російський диктатор хоче оголосити у цей день про “приєднання” окупованих територій України до РФ.