Відключення світла по Україні та попередження про нові атаки: що відбувається на 278 день війни (онлайн)
Російська Федерація обстріляла Курахове на Донеччині: двоє загиблих, один поранений.
Ракета Росії зруйнувала склади у Дніпрі: 13 поранених, є загиблий.
Є ознаки, що окупанти готуються покинути Запорізьку АЕС, вважають в Енергоатомі.
Німеччина передала Україні 10 танкових тягачів Oshkosh та 53 автомобілі.
Велика Британія підтвердила передання Україні ракет Brimstone 2.
Понад 20 українських біженців у Польщі потрапили до лікарні з отруєнням.
На кінець тижня Україні вдалося стабілізувати роботу енергосистеми, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
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