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Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Відключення світла по Україні та попередження про нові атаки: що відбувається на 278 день війни (онлайн)

Відключення світла по Україні та попередження про нові атаки: що відбувається на 278 день війни (онлайн)

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00:24 - 28 листопада

У Латвії автобус з українськими військовослужбовцями потрапив у ДТП. Внаслідок аварії загинув водій транспорту, 26 людей отримали травми різного ступеня, троє – у важкому стані.

Скільки саме українських військових постраждало, не повідомляється, але за інформацією естонських ЗМІ більшість пасажирів були українці.

Зазначається, що автобус, який перевозив людей на замовлення естонського військового відомства, зіткнувся з вантажівкою на території Латвії. Автобус прямував з Польщі до Естонії.

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