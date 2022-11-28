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У Латвії автобус з українськими військовослужбовцями потрапив у ДТП. Внаслідок аварії загинув водій транспорту, 26 людей отримали травми різного ступеня, троє – у важкому стані.

Скільки саме українських військових постраждало, не повідомляється, але за інформацією естонських ЗМІ більшість пасажирів були українці.

Зазначається, що автобус, який перевозив людей на замовлення естонського військового відомства, зіткнувся з вантажівкою на території Латвії. Автобус прямував з Польщі до Естонії.