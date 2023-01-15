Січень, 15 в 20:06

Російсько-українська війна стала експериментальним полігоном для випробування західного озброєння, завдяки якому Збройні сили України знищують противника по всій лінії фронту.

Про це пише американський телеканал CNN, посилаючись на військових чиновників США.

Минулої осені, коли Україна відвоювала значні ділянки території внаслідок серії контратак, вона обстрілювала російські війська артилерією і ракетами американського виробництва. При цьому частина цієї артилерії спрямовувалася за допомогою української системи наведення.

Зараз дивляться

Програмне забезпечення українського виробництва перетворило легкодоступні планшетні комп’ютери та смартфони на складні інструменти цілевказівки, які тепер широко використовуються українськими військовими, пише CNN.

Результатом став мобільний застосунок, який передає супутникові та інші розвідувальні зображення в алгоритм цілевказівки в реальному часі, що допомагає підрозділам, які перебувають поблизу фронту, вести вогонь по конкретних цілях. А оскільки це застосунок, а не частина обладнання, його легко швидко оновлювати і модернізувати, і він доступний широкому колу військовослужбовців.

Американські чиновники, знайомі з цим додатком, кажуть, що він виявився дуже ефективним при наведенні вогню української артилерії на російські цілі.

При цьому додаток для коригування вогню – лише один із десятків прикладів інновацій на полі бою, які Україна придумала за майже рік війни, часто знаходячи дешеві рішення дорогих проблем, пише CNN.

– Маленькі пластикові безпілотники, що тихо дзижчать над головою, скидають гранати та інші боєприпаси на російські війська. 3D-принтери тепер виробляють запасні частини, щоб солдати могли ремонтувати важку техніку в польових умовах. Техніки переобладнали звичайні пікапи на мобільні ракетні пускові установки. Інженери придумали, як встановити складні американські ракети на старі радянські винищувачі, такі як МіГ-29, що допомагає українським ВПС літати після дев’яти місяців війни, – пише видання.

Україна навіть розробила власну протикорабельну зброю Нептун, засновану на радянських ракетах, які можуть вражати російський флот на відстані до 300 км.

CNN пише, що така винахідливість України справила враження на американських чиновників, які високо оцінили здатність Києва знаходити рішення для своїх потреб на полі бою, чим заповнюють важливі тактичні прогалини, залишені більш складною західною зброєю.

Хоча офіційні особи США та інших західних країн не завжди мають повне уявлення про те, як саме працюють створені в Україні системи – багато в чому тому, що вони не перебувають на місцях, – і все ж таки, офіційні особи та аналітики з відкритих джерел кажуть, що “Україна стала справжньою бойовою лабораторією для дешевих, але ефективних рішень”.

– Їхні інновації просто неймовірно вражають, – сказав директор програми міжнародної безпеки в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень Сет Джонс.

Випробування в реальних умовах

Тим часом війна в Україні також надала Сполученим Штатам та їхнім союзникам рідкісну нагоду вивчити, як працюють їхні власні системи озброєнь в умовах інтенсивного використання – і які боєприпаси використовують обидві сторони, щоб здобути перемогу в цій спекотній сучасній війні. Американські оперативні офіцери та інші військові чиновники також відстежували, наскільки успішно Росія використовувала дешеві безпілотники-камікадзе Shahed, надані Іраном, для руйнування української енергосистеми.

Одне з джерел телеканалу, знайоме із західною розвідкою, заявило, що Україна – це “абсолютна збройова лабораторія у всіх сенсах, бо жоден із цих пристроїв ніколи не використовувався у війні між двома промислово розвиненими країнами”.

– Це реальні бойові випробування, – додав він.

При цьому для американських військових війна в Україні стала неймовірним джерелом даних про корисність їхніх власних систем.

За словами американського офіцера з військових операцій, знайомого з ситуацією на полі бою, а також за результатами нещодавнього дослідження британського аналітичного центру, деякі висококласні системи, передані українцям, як-от безпілотник Switchblade 300 і ракети, призначені для ураження радарних систем противника, виявилися менш ефективними на полі бою, ніж передбачалося.

Але легкі американські реактивні системи залпового вогню M142, або HIMARS, зіграли вирішальну роль в успіху України – навіть незважаючи на те, що офіційні особи винесли цінні уроки про те, як швидко ці системи потребують ремонту за такого інтенсивного використання.

– Те, як Україна використовувала свої обмежені запаси ракет HIMARS для нанесення руйнівних ударів по російському командуванню і управлінню, вражаючи командні пункти, штаби і склади постачання, було повчальним, – цитує представника Пентагону CNN.

Джерело телеканалу з Міноборони США додало, що військове керівництво вивчатиме дані, отримані в Україні, протягом багатьох років.

Читайте Резніков пропонує тестувати новітнє західне озброєння на полі бою в Україні

Іншою найважливішою інформацією стала інформація про гаубицю M777, артилерійську установку, яка була найважливішою частиною бойової потужності України. Стовбури даної гаубиці зношуються, якщо за короткий проміжок часу випускається занадто багато снарядів, заявив інший представник Пентагону, що робить артилерію менш точною і менш ефективною.

Українці також змогли внести тактичні нововведення, які справили враження на західних чиновників. Так, у перші тижні війни українські командири адаптували свої операції для використання невеликих груп кінної піхоти під час російського наступу на Київ. Озброєні наплічними ракетами Stinger і Javelin, українські війська змогли підкрастися до російських танків без піхоти на флангах.

Як пише CNN, Сполучені Штати уважно вивчають російсько-українську війну в пошуках уроків того, як можуть вестися збройні конфлікти між двома сучасними державами в XXI столітті.

За даними анонімного співробітника спецслужб, один урок, який США можуть засвоїти з цього конфлікту, полягає в тому, що артилерія, яку можна буксирувати, – наприклад, гаубична система M777 – може відійти в минуле, оскільки ці системи складніше швидко переміщати, щоб уникнути вогню у відповідь. При цьому у світі всюдисущих безпілотників і спостереження зверху – “дуже важко сховатися”, сказало джерело CNN.

Якщо говорити про витягнуті уроки з російсько-української війни, то “про це можна написати книжку”, – сказав представник демократів Джим Хаймс із Коннектикуту, член комітету з розвідки Палати представників.

Одноразовий безпілотник за $10 тисяч

Американські оборонні підрядники також звернули увагу на нову можливість вивчення – і просування на ринок – своїх систем.

Компанія BAE Systems вже оголосила, що Росія має певний успіх із безпілотниками-камікадзе, який вплинув на те, як компанія розроблятиме нову бойову броньовану машину для армії, додаючи більше броні для захисту солдатів від атак зверху.

Різні підрозділи уряду та промисловості США прагнули випробувати нові системи та рішення в боротьбі, для якої Україні потрібна була будь-яка допомога.

У перші дні конфлікту Національне агентство геопросторової розвідки США надіслало п’ять легких безпілотних літальних апаратів із високою роздільною здатністю до Командування спеціальних операцій США в Європі – на випадок, якщо вони можуть стати в пригоді в Україні. Дрони, виготовлені компанією Hexagon, не були частиною так званої програми обліку Міністерства оборони, що натякає на експериментальний характер конфлікту.

Віцеадмірал ВМС Роберт Шарп, який очолював на той час американське Національне агентство геопросторової розвідки, навіть публічно похвалився тим, що США навчили використовувати цю систему “військового партнера” в Європі.

– Що це дозволяє робити, так це виходити під хмарний покрив і збирати свої власні дані, – сказав Шарп в інтерв’ю CNN.

Незважаючи на інтенсивні зусилля невеликої групи американських чиновників і сторонніх виробників, залишається незрозумілим, чи з’явилися ці безпілотники в бойових діях.

Тим часом багато представників розвідки і військові заявили CNN, що вони сподіваються, що створення того, що американські військові називають “атакуємими” дронамі – дешевої, одноразової зброї – стало головним пріоритетом для оборонних підрядників.

– Я б хотів, щоб ми могли зробити одноразовий атакувальний безпілотник за $10 тис., – з тугою сказав один із цих чиновників.

Раніше американське видання NYT писало, як українські Збройні сили в країнах НАТО називають “армією МакГайвера”, що є покликанням до старого телесеріалу, в якому герой проявляє винахідливість та імпровізацію, використовуючи все, що потрапляє під руку.