Березень, 18 в 17:28

Російський диктатор Володимир Путін може постати перед судом за воєнні злочини, скоєні під час повномасштабної агресії РФ проти України, попри аргументи Москви, що юрисдикція Міжнародного кримінального суду на нього не поширюється.

Про це повідомив головний прокурор МКС Карім Хан в інтерв’ю американському телеканалу CNN.

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна в справі про примусовому депортацію до РФ українських дітей з тимчасово захоплених територій нашої країни.

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Диктатора можуть арештувати на території тих країн, які ратифікували Римський статут МКС. Це документ, на підставі якого був заснований цей суд. Росія статут не ратифікувала.

З огляду на це існує думка, що Путіна навряд чи передадуть під юрисдикцію МКС.

Однак Карім Хан в інтерв’ю CNN нагадав про історичні судові процеси над нацистськими воєнними злочинцями, колишнім президентом Югославії Слободаном Мілошевичем і колишнім лідером Ліберії Чарльзом Тейлором. Всі вони колись здавалися недоторканними фігурами, однак зрештою постали перед правосуддям.

– Усі вони були могутніми, впливовими людьми, і все ж вони опинилися в залах суду, – наголосив Карім Хан.

Прокурор зазначив, що рішення МКС щодо Путіна вже увійшло в історію. Він став першим главою країни-постійного члена Ради Безпеки ООН, щодо якого видано ордер на арешт.

МКС також видав ордер на арешт уповноваженої при президентові РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Напередодні Карім Хан повідомив, що Міжнародний кримінальний суд має переконливі докази відповідальності глави РФ за незаконну депортацію українських дітей. Прокурор наголосив, що МКС не може допустити, щоб “з дітьми поводилися так, ніби вони є військовою здобиччю”.

Рішення МКС підтримав президент США Джо Байден, назвавши ордер на арешт Путіна “дуже сильним аргументом”.