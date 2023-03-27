Березень, 27 в 11:51

Польща не передаватиме Україні всі багатоцільові винищувачі МіГ-29, які має на озброєнні.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський в ефірі радіостанції RMF24.

– Ні, я не думаю, що ми віддамо Україні всі винищувачі МіГ-29, – зазначив він.

Яблонський уточнив, що поставки цих бойових літаків нашій державі будуть здійснюватися поступово.

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– По-перше, щоб ці поставки були ефективними… Водночас ми маємо зміцнювати безпеку Польщі, – пояснив він.

Ще в середині березня президент Польщі Анджей Дуда анонсував надання Україні перших чотирьох винищувачів МіГ-29 “уже найближчими днями”. Політик не озвучив загальну кількість літаків, яку збирається передати його країна, зазначивши, що решта МіГ-29 “обслуговуються і готуються”.

Станом на початок березня минулого року польські ЗМІ повідомляли, що на озброєнні армії Польщі є 28 таких винищувачів.

Літаки МіГ-29 Україна отримає і від Словаччини. Ця країна вже відправила перші чотири винищувачі, загалом же планується поставка 13 літаків.

З’являлася інформація, що Україна може отримати від Польщі та Словаччини 33 винищувачі МіГ-29.

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, МіГ-29 навряд чи глобально змінять ситуацію на фронті. Однак їх поставка може підштовхнути союзників до надання винищувачів F-16.

Джерело: RMF24, TVN24