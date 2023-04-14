Скільки триватиме передання держмайна Києво-Печерської лаври – відповідь Мінкульту

Робота комісії Міністерства культури та інформаційної політики України з приймання-передання 79 об’єктів державного майна у Києво-Печерській лаврі продовжуватиметься більше трьох місяців.

Про це в ефірі 5 каналу розповіла член комісії, директорка департаменту культурної спадщини Мінкультури Мар’яна Томин.

– Ми перепланували діяльність так, щоб об’єкти, де здійснюються релігійні обряди, перенести на наступні етапи. Ми маємо зайти в приміщення, яке в нас є в плані, обстежити його, оформити акт про той стан, у якому приміщення перебуває наразі, й дати порівняльний аналіз із тією документацією, яку ми маємо від 2013 року, до моменту, коли передавали в оренду, а також від моменту останньої перевірки заповідника, – сказала вона.

Томин зауважила, що після цього приміщення опечатується до вирішення питань із наступним орендарем.

– У нас у першій версії було заплановано три місяці (термін роботи комісії, – Ред.). Тепер ми розуміємо, що це все буде значно довше, – зазначила вона.

Зокрема, Томин повідомила, що на сьогодні УПЦ МП фактично не звільнила жодного приміщення у Києво-Печерській лаврі.

Нагадаємо, що 10 березня стало відомо, що Національний заповідник Києво-Печерська лавра розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року. Після цього намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з неї і переходити до ПЦУ.

29 березня Господарський суд Києва відкрив провадження за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) до заповідника Києво-Печерська лавра щодо незаконного розірвання договору оренди, а в самій УПЦ (МП) заявили, що не мають наміру виселятися з лаври до завершення судового розгляду.

31 березня Мінкульт звернувся з позовом до Господарського суду Києва через те, що Комісію МКІП вкотре не пустили на територію Національного заповідника Києво-Печерська лавра представники УПЦ Московського патріархату.

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