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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Двоє поранених: окупанти з важкої артилерії вгатили по храму в Нікополi

Артилерія танкової армії ЗВО РФ

16 квітня російські війська вгатили з важкої артилерії по храму в Нікополi.

Поранені двоє людей. 57-річний чоловік – на амбулаторному лікуванні, 38-річна жінка – госпіталізована.

Окрім храму, в місті пошкоджені п’ять житлових будинків, два автомобілі, кілька ліній електропередачі.

Понівечені чотири господарчі споруди, ще одна – знищена.

Наслідки обстрілу уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 417-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Міноборони Росії

Дніпропетровська область, Нікополь
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Депортація дітей з Херсонщини — навіщо окупанти викрадають українських сиріт

Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
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