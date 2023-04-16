Двоє поранених: окупанти з важкої артилерії вгатили по храму в Нікополi

16 квітня російські війська вгатили з важкої артилерії по храму в Нікополi.

Поранені двоє людей. 57-річний чоловік – на амбулаторному лікуванні, 38-річна жінка – госпіталізована.

Окрім храму, в місті пошкоджені п’ять житлових будинків, два автомобілі, кілька ліній електропередачі.

Понівечені чотири господарчі споруди, ще одна – знищена.

Наслідки обстрілу уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 417-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Міноборони Росії

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