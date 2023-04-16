Двоє поранених: окупанти з важкої артилерії вгатили по храму в Нікополi
16 квітня російські війська вгатили з важкої артилерії по храму в Нікополi.
Поранені двоє людей. 57-річний чоловік – на амбулаторному лікуванні, 38-річна жінка – госпіталізована.
Окрім храму, в місті пошкоджені п’ять житлових будинків, два автомобілі, кілька ліній електропередачі.
Понівечені чотири господарчі споруди, ще одна – знищена.
Наслідки обстрілу уточнюються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 417-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Міноборони Росії
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко