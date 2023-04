Попри російську агресію Україна проводить важливі реформи, які врешті решт призведуть до членства держави у Європейському Союзі, а Європейський Парламент допомагатиме Україні на цьому шляху.

Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола на своїй сторінці у Twitter.

Роберта Мецола подякувала главі української держави Володимиру Зеленському, українському уряду та Верховній Раді, які працюють “у найважчих умовах, щоб привести українські закони у відповідність до норм Європейського Союзу”. За її словами, реформи, які сьогодні впроваджує Україна, одного дня стануть “моделями для інших країн, які бажають приєднатися до нашого союзу”.

Our support to Ukraine gets stronger.

This week, @Europarl_EN and @ua_parliament strengthened cooperation to ensure Ukraine's future in our European family.

Thank you President @ZelenskyyUa, Prime Minister @Denys_Shmyhal and Speaker @r_stefanchuk for your commitment to reform. pic.twitter.com/QvGua9sD0J

— Roberta Metsola (@EP_President) April 29, 2023