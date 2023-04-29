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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Європейський парламент буде збільшувати підтримку України – Мецола

Європейський парламент буде збільшувати підтримку України – Мецола
Фото: Офіс президента

Попри російську агресію Україна проводить важливі реформи, які врешті решт призведуть до членства держави у Європейському Союзі, а Європейський Парламент допомагатиме Україні на цьому шляху.

Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола на своїй сторінці у Twitter.

– Наша підтримка України посилюється, – написала вона.

Роберта Мецола подякувала главі української держави Володимиру Зеленському, українському уряду та Верховній Раді, які працюють “у найважчих умовах, щоб привести українські закони у відповідність до норм Європейського Союзу”. За її словами, реформи, які сьогодні впроваджує Україна, одного дня стануть “моделями для інших країн, які бажають приєднатися до нашого союзу”.

Вона також запевнила, що Україна матиме постійного партнера в особі Європейського парламенту, який підтримуватиме Україну.

Нагадаємо, 27 квітня Комітет Європарламенту з міжнародної торгівлі продовжив скасування мит Євросоюзу на український експорт ще на один рік, що має на меті підтримати українську економіку.

Водночас між Україною та п’ятьма державами ЄС розгортається суперечка через імпорт агропродукції, оскільки потік товарів з України знижує ціну у місцевих виробників з Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії та Румунії.

Як український МЗС, так і президент Зеленський, засудили обмеження на імпорт української аграрної продукції, запроваджені державами ЄС.

Європарламент, ЄС, Реформа, Реформи
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