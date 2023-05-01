Повернення виплат 30 тис. грн військовим матиме негативні наслідки для економіки України – МВФ

Ухвалений Верховною Радою законопроєкт про повернення доплат у розмірі 30 тис. грн військовим не визначає джерел фінансування цих додаткових витрат, які становлять понад $4 млрд, та може призвести до зростання бюджетного дефіциту.

Про це повідомив постійний представник Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Ваграм Степанян в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

– Пошук ресурсів такого масштабу, ймовірно, передбачатиме різкі короткострокові податкові заходи або істотні запозичення на внутрішньому фінансовому ринку, однак такі заходи практично неможливі без дуже негативного впливу на економіку та фінансовий ринок, – сказав він.

Представник МВФ додав, що позики для фінансування таких видатків можуть поставити під ще більшу загрозу стійкість боргу України, який уже перебуває під тиском.

Степанян визнав, що потреби у фінансуванні бюджету під час війни і великі, і нестабільні. Водночас, зазначив, у межах виконання програми EFF Україна прагне забезпечити фіскальну стійкість і передбачуваність бюджетної політики, зміненої під час Covid-19 і внаслідок війни.

Він також нагадав, що у цьому контексті влада взяла на себе зобов’язання відновити та посилити дію Статті 52 Бюджетного кодексу, яка визначає та регулює нормативно-правову базу та обставини, за яких до бюджету можуть вноситися зміни у частині доходів і частині видатків.

Нагадаємо, на початку квітня 254 народні депутати підтримали повернення виплат у 30 тис. грн військовослужбовцям, поліцейським та ДСНСникам.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що виплати повернуться, якщо держава знайде на це кошти.

Згодом до ВР внесли пропозицію щодо скасування рішення про ухвалення законопроєкту, який передбачає, зокрема, повернення виплати.

Генштаб ЗСУ закликав не маніпулювати додатковими виплатами у розмірі 30 тис. грн військовим та наголосив, що доплати мають бути справедливими.

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