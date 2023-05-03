З новин. Зеленський розповів, як дізнався про злив таємних документів Пентагону – WP

Президент України Володимир Зеленський не мав жодних розмов з Білим домом щодо масштабного витоку нібито таємних документів американської розвідки та дізнався про все зі ЗМІ, а також він вважає їх поширення у соцмережах шкідливим як для Вашингтона, так і для Києва.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю The Washington Post.

– Я дізнався про це з новин. Перед тим я не отримував інформації від Білого дому чи Пентагону. У нас не було такої інформації. У мене особисто не було. Це однозначно погана історія, – сказав президент України.

Глава держави наголосив, що злив секретних документів не вигідний ні Україні, ні Сполученим Штатам, та зазначив що цей інцидент погіршив довіру між країнами.

– Там, де я можу говорити відверто, я це роблю. Але є великі ризики. Якби це була моя війна проти Путіна, і нас було двоє на полі бою, я б сказав усім, що я про них думаю. Але тут історія трохи інакша. Ми всі несемо відповідальність – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 7 квітня, у мережі поширилася інформація про нібито витік секретних документів Пентагону.

Згодом стало відомо, що за масштабним витоком “секретних документів” США і НАТО, у яких, зокрема, йдеться про втрати України та Росії у війні, стоїть “молодий любитель зброї” Джек Тейшейра, який поширив документи на популярній серед геймерів онлайн-платформі Discord.

13 квітня ФБР заарештувало Джека Тейшейру. Йому 21 рік, він служить у Національній повітряній гвардії штату Массачусетс. Арешт військового послідував за стрімким пошуком американським урядом особи автора витоку, який розмістив секретні документи на платформі соціальних мереж, популярній серед любителів відеоігор.

Джерело : The Washington Post

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