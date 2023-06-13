Морські піхотинці показали кадри зі звільненої Макарівки на Донеччині

Військові 35 окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського показали відеокадри зі звільненого села Макарівка в Донецькій області.

Відео морпіхи опублікували в Facebook.

Одеські морські піхотинці продовжують гнати окупантів з української землі. Цього разу військові перебували в авангарді звільнення села Макарівка Донецької області, наголошується в повідомленні.

Під час звільнення села частину особового складу окупантів знищили, частину взяли в полон, а частина втекла.

На кадрах видно, як військові на важкій техніці просуваються польовими дорогами та у самому селі. Чутно звуки вибухів. Усі будинки в селі знищені.

Морпіхи говорять, що окупанти все одно хочуть повернути контроль над цим селом.

Наразі в населеному пункті тривають стабілізаційні дії.

Варто зауважити, що село Макарівка звільнили 11 червня.

Раніше повідомлялося, що українські військові зайшли у село Сторожове та підняли там державний прапор. 11 червня стало відомо про звільнення села Нескучне Донецької області.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.