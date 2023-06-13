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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Морські піхотинці показали кадри зі звільненої Макарівки на Донеччині

Макарівка Донеччина

Військові 35 окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського показали відеокадри зі звільненого села Макарівка в Донецькій області.

Відео морпіхи опублікували в Facebook.

Одеські морські піхотинці продовжують гнати окупантів з української землі. Цього разу військові перебували в авангарді звільнення села Макарівка Донецької області, наголошується в повідомленні.

Під час звільнення села частину особового складу окупантів знищили, частину взяли в полон, а частина втекла.

На кадрах видно, як військові на важкій техніці просуваються польовими дорогами та у самому селі. Чутно звуки вибухів. Усі будинки в селі знищені.

Морпіхи говорять, що окупанти все одно хочуть повернути контроль над цим селом.

Наразі в населеному пункті тривають стабілізаційні дії.

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Варто зауважити, що село Макарівка звільнили 11 червня.

Раніше повідомлялося, що українські військові зайшли у село Сторожове та підняли там державний прапор. 11 червня стало відомо про звільнення села Нескучне Донецької області.

Війна в Україні, Донецька область
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Оксана Михайлова
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