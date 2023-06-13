Морські піхотинці показали кадри зі звільненої Макарівки на Донеччині
Військові 35 окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського показали відеокадри зі звільненого села Макарівка в Донецькій області.
Відео морпіхи опублікували в Facebook.
Одеські морські піхотинці продовжують гнати окупантів з української землі. Цього разу військові перебували в авангарді звільнення села Макарівка Донецької області, наголошується в повідомленні.
Під час звільнення села частину особового складу окупантів знищили, частину взяли в полон, а частина втекла.
На кадрах видно, як військові на важкій техніці просуваються польовими дорогами та у самому селі. Чутно звуки вибухів. Усі будинки в селі знищені.
Морпіхи говорять, що окупанти все одно хочуть повернути контроль над цим селом.
Наразі в населеному пункті тривають стабілізаційні дії.
Варто зауважити, що село Макарівка звільнили 11 червня.
Раніше повідомлялося, що українські військові зайшли у село Сторожове та підняли там державний прапор. 11 червня стало відомо про звільнення села Нескучне Донецької області.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова