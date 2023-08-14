Україна хоче продовження лендлізу на 2024 рік: Маркарова пояснила, навіщо

Україна хотіла б продовження закону про лендліз на весь 2024 рік. Відповідне рішення має ухвалити Конгрес США.

Про це розповіла посол України у США Оксана Маркарова в інтерв’ю Суспільному.

Вона пояснила, що Київ зараз отримує військову допомогу від США за трьома основними програмами. За час повномасштабної війни американський Конгрес кілька разів вносив зміни до бюджету та виділив Україні в межах цих програм $113 млрд.

Президент США Джо Байден уже надіслав запит до Конгресу для виділення нашій країні додаткового фінансування. Україна сподівається, що американські законодавці це підтримають.

– Але якщо ні, то ми не можемо опинитись у ситуації, коли взагалі не буде ніякої можливості у Сполучених Штатів виділяти нам зброю, – заявила Маркарова.

Саме тому важливо, щоб Конгрес продовжив закон про лендліз на 2024 рік. Він би залишався четвертим інструментом військової допомоги.

Дія документа завершується вже наприкінці вересня.

– Подано поправки до закону NDA, це так званий військовий бюджет, який вже розглянули у липні. Поправка в Палаті представників про подовження лендлізу на весь 2024 рік уже пройшла. В Сенаті вона подана, і ми чекаємо, коли буде так звана конференція між Палатою представників і Сенатом, на якій буде вирішено про синхронізацію двох законопроєктів, – зазначила дипломатка.

Оксана Маркарова уточнила, що Україна зараз не платить за зброю, яку отримує від США. Але в цій країні діють чіткі бюджетні правила: Пентагон повинен мати повноваження для виділення озброєння.

Якщо ці повноваження завершаться, тоді залишиться варіант лендлізу, в межах якого зброю можна буде брати в оренду чи лізинг, підписуючи договори. Тобто вона вже не буде безкоштовною.

Маркарова розповіла, що співавтори акту про лендліз все ж фокусуються на тому, щоб виділити додаткове бюджетне фінансування, про яке просить Білий дім.

Це дозволить застосовувати не лише одну програму лендлізу, а й інші три. США зможуть виділяти зброю зі своїх запасів та купувати її для України.

За словами Маркарової, якщо у Конгресі США кілька місяців триватимуть дискусії щодо затвердження бюджетної допомоги, може виникнути перерва у виділенні коштів.

– Ми не можемо собі дозволити цю паузу. Тому, навіть беручи в оренду і в лізинг, це зобов’язання, які ми будемо відображати у себе в балансі, це те, що треба буде повертати і компенсувати, але якщо буде варіант – немає зброї чи зброя в оренду, звичайно, ми будемо брати її в оренду, – наголосила посол.

Як відомо, президент США Джо Байден підписав закон про лендліз для України (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022) 9 травня 2022 року. На такий крок Вашингтон пішов вдруге в історії: вперше це було в часи Другої світової війни.

Документ формально набув чинності 1 жовтня 2022 року. Проте Україна поки що не отримувала зброю за лендлізом. Вашингтон надає допомогу за іншими програмами, які не потребують відшкодування з українського бюджету.

Фото: Facebook-сторінка Оксани Маркарової

Джерело : Суспільне

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