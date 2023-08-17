Україна просила допомогу Румунії через рекордне споживання електрики

У середу, 16 серпня, в Україні зафіксували новий літній рекорд споживання електроенергії. Через це довелося звертатися за аварійною допомогою до Румунії.

Про це поінформували в компанії Укренерго.

– 16 серпня в енергосистемі о 21:00 був зафіксований новий літній рекорд споживання. Він на 0,4% перевищив попередній максимум, який був 19 липня, – зазначається в повідомленні.

У деяких областях сонячні електростанції виробляли менше електрики ввечері через хмарну погоду та зменшення світлового дня. А споживання в цей період доби було найвищим.

Обсяг імпорту на той момент був недостатнім для компенсації різниці між споживанням та виробництвом електроенергії. Саме тому Укренерго брало аварійну допомогу від енергосистеми Румунії з 19:00 до 22:00 загальним обсягом 1200 МВт-год (тобто 400 МВт щогодини).

В компанії наголосили, що аварійна допомога – “це останній інструмент подолання дефіциту потужності в енергосистемі”. До того ж вартість такої електрики є високою.

Станом на сьогодні в ранкові та вечірні години відбувається імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови. Максимальна потужність становить до 645 МВт.

Водночас Україна не експортує електроенергію.

Наразі тривають ремонти на багатьох теплових та гідроелектростанціях, на деяких енергоблоках АЕС. Їх хочуть максимально відновити до нового опалювального сезону, коли споживання електроенергії значно зросте.

– Тому в енергосистемі дуже обмежені можливості для покриття високого споживання, – уточнили в Укренерго.

В компанії закликають громадян ощадливо споживати електрику:

вимикати потужні електроприлади чи вмикати їх по черзі;

переносити користування електроприладами на ранкові чи нічні години;

вимикати світло, виходячи з приміщення.

За даними Укренерго, ремонтні бригади вже відновили до 80% електромереж. Два об’єкти вдалося ввести в роботу з нуля.

Джерело: Укренерго

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