У Данії 8 українських пілотів розпочали навчання на F-16 – ЗМІ

Данія розпочала підготовку восьми українських пілотів для польотів на сучасних винищувачах F-16.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Збройні сили Данії.

Зазначається, що вісім пілотів прибули на данську військову авіабазу в Скрідструп разом із 65 особами, які будуть навчені технічному обслуговуванню літаків.

Вчора речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що 70 українських пілотів та технічних спеціалістів, що обслуговуватимуть винищувачі F-16, розпочали навчання у Данії.

За його словами, це лише перша хвиля українських бійців, які будуть навчатися на F-16, згодом будуть друга та третя хвилі.

Нагадаємо, уряд Данії зобов’язався передати Україні 19 винищувачів F-16. Перші шість літаків наша держава отримає до кінця цього року.

Загалом Данія має 43 літаки F-16, але з міркувань безпеки не повідомляється, скільки з них перебувають в експлуатації.

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