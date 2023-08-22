У Данії 8 українських пілотів розпочали навчання на F-16 – ЗМІ
Данія розпочала підготовку восьми українських пілотів для польотів на сучасних винищувачах F-16.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на Збройні сили Данії.
Зазначається, що вісім пілотів прибули на данську військову авіабазу в Скрідструп разом із 65 особами, які будуть навчені технічному обслуговуванню літаків.
Вчора речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що 70 українських пілотів та технічних спеціалістів, що обслуговуватимуть винищувачі F-16, розпочали навчання у Данії.
За його словами, це лише перша хвиля українських бійців, які будуть навчатися на F-16, згодом будуть друга та третя хвилі.
Нагадаємо, уряд Данії зобов’язався передати Україні 19 винищувачів F-16. Перші шість літаків наша держава отримає до кінця цього року.
Загалом Данія має 43 літаки F-16, але з міркувань безпеки не повідомляється, скільки з них перебувають в експлуатації.
86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.Христина Гавриш