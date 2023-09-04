Арахамія повідомив, коли Рада голосуватиме за призначення нового міністра оборони
Наступного тижня Верховна Рада України голосуватиме за відставку чинного міністра оборони Олексія Резнікова та призначення на його посаду голови Фонду державного майна Рустема Умєрова.
Про це у Telegram повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.
За його словами, Верховна Рада звільнить Резнікова та Умєрова з посад та назначить останнього на посаду очільника Міноборони.
– Більше кадрових питань на цьому тижні не буде, – написав Арахамія.
Крім цього, нардепи голосуватимуть за відновлення декларування всіх чиновників в “форматі, погодженому з міжнародними партнерами” та закон про політично значущих осіб (РЕР).
Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексій Резнікова з посади міністра оборони України.
Глава держави наголосив, що Міноборони потребує “нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством”, тому він рекомендує кандидатуру Умєрова.
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