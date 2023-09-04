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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Арахамія повідомив, коли Рада голосуватиме за призначення нового міністра оборони

Арахамія повідомив, коли Рада голосуватиме за призначення нового міністра оборони
Фото: УНІАН

Наступного тижня Верховна Рада України голосуватиме за відставку чинного міністра оборони Олексія Резнікова та призначення на його посаду голови Фонду державного майна Рустема Умєрова.

Про це у Telegram повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

За його словами, Верховна Рада звільнить Резнікова та Умєрова з посад та назначить останнього на посаду очільника Міноборони.

– Більше кадрових питань на цьому тижні не буде, – написав Арахамія.

Крім цього, нардепи голосуватимуть за відновлення декларування всіх чиновників в “форматі, погодженому з міжнародними партнерами” та закон про політично значущих осіб (РЕР).

Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексій Резнікова з посади міністра оборони України.

Глава держави наголосив, що Міноборони потребує “нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством”, тому він рекомендує кандидатуру Умєрова.

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Верховна Рада, Давид Арахамія, Міноборони України, Олексій Резніков
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