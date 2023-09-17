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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У Червоному Хресті підтвердили, що мер Херсона перебуває у полоні

У Червоному Хресті підтвердили, що мер Херсона перебуває у полоні

Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив статус полоненого мера Херсона Ігоря Колихаєва.

Про це повідомив Суспільному син Колихаєва Святослав.

– Я зв’язався з Червоним Хрестом і мені сказали, що російська сторона подала мого батька Ігоря Колихаєва до списку полонених і він перебуває на території РФ. Де саме та про стан його здоров’я не зазначили, – йдеться у повідомленні.

За словами Святослава, також оновився статус Колихаєва в особистому кабінеті координаційного штабу.

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Про викрадення Колихаєва окупантами стало відомо 28 червня 2022 року. Повідомлялося, що озброєні представники Росгвардії та, ймовірно, ФСБ посадили його в автобус і відвезли в невідомому напрямку. Помічниця херсонського мера заявляла, що його викрадення пов’язане із відмовою співпрацювати з окупантами.

Після того про подальшу долю Колихаєва офіційної інформації не було.

Як відомо, Ігор Колихаєв залишався у Херсоні та продовжував роботу, попри тимчасову окупацію.

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Фото: Ігор Колихаєв

Джерело: Суспільне
полон, Херсон, Червоний Хрест
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